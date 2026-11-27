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Jude Bellingham menampilkan performa luar biasa bersama Real Madrid setelah kembali menemukan kilau dan pengaruh besarnya dalam permainan Los Blancos. Ia pun menjadi salah satu alasan utama Madrid kembali bersaing ketat untuk merebut semua gelar, dan hal itu merupakan kabar buruk bagi Barcelona serta para pesaingnya.

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Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Mourinho terpaksa menurunkan pemain asal Inggris itu untuk memicu kebangkitan Real Madrid, setelah Eindhoven unggul atas Los Blancos di Stadion Santiago Bernabeu.

Bellingham sukses mencetak gol indah setelah melakukan tiga sentuhan beruntun di udara sebelum melepaskan tembakan dengan sempurna, sehingga golnya menjadi kandidat peraih penghargaan gol terbaik Liga Champions.

Pengaruh Bellingham tidak terbatas pada urusan mencetak gol. Serbuannya dengan bola, kekuatan fisiknya, serta kemampuannya menembus kotak penalti dengan kepala tegak dan rasa percaya diri tinggi saat menghadapi lawan menjadi pembeda dalam penampilan Real Madrid saat ini.

Di saat Kylian Mbappe terus mencetak gol dan Vinicius Junior perlahan keluar dari periode lesu yang membayanginya, trio sejati yang terdiri dari Bellingham, Arda Guler, dan Federico Valverde menjadi kekuatan yang mengembalikan Real Madrid ke jajaran kandidat juara di semua kompetisi.

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Real Madrid mencatat nilai sempurna di Liga Champions dengan meraih 15 poin dari 15 poin yang tersedia, sembari terus menekan Barcelona di LaLiga, meski tim Catalan itu menjalani musim yang luar biasa dengan laju perolehan poin yang memecahkan rekor.

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Dua musim ketika Florentino Perez tidak meraih satu gelar pun bertepatan bukan hanya dengan dua musim pertama Mbappe bersama klub, tetapi juga dengan penurunan drastis performa Bellingham.

Namun, bintang Inggris itu kini telah menemukan kembali karakter kepemimpinan yang ia tunjukkan pada musim pertamanya berseragam Real Madrid, ketika ia kerap menentukan hasil pertandingan untuk Los Blancos.

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Pada musim tersebut, Bellingham mencetak 23 gol dan mencatatkan 13 assist, serta menjadi salah satu elemen kunci saat Real Madrid meraih gelar ganda LaLiga dan Liga Champions.

Pada musim ini, sang pemain kembali mudah menjebol gawang lawan, seiring dengan kerja kerasnya yang lebih besar dan komitmennya menjalankan tugas bertahan yang lebih terorganisasi. Musim bahkan belum memasuki bulan Desember, tetapi ia sudah mengoleksi 7 gol, hampir menyamai torehannya sepanjang musim lalu, saat ia mencetak 8 gol.

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Kembalinya Bellingham ke performa terbaiknya merupakan kabar buruk bagi pendukung Barcelona, terlebih tim Catalan itu pernah merasakan bahayanya dalam laga di Camp Nou yang tengah mengarah ke hasil imbang.

Bellingham memanfaatkan kesalahan umpan Gabriel Jesus, lalu melakukan kontrol bola memukau dengan posisi membelakangi gawang, sebelum memakai kemampuan berputarnya untuk melewati empat pemain Barcelona. Ia kemudian mengoper bola kepada Camavinga yang tengah berlari, sehingga turut berkontribusi pada gol kemenangan 2-1.

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Surat kabar Spanyol itu menyebutkan bahwa sebulan setelah momen tersebut, Hansi Flick masih dihantui mimpi buruk akibat aksi sang bintang Inggris dalam situasi itu.