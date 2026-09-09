Gelandang asal Inggris, Jude Bellingham, mengakui bahwa timnya, Real Madrid, sempat kesulitan menghadapi Inter Milan, meski akhirnya menang (2-1), pada Selasa malam kemarin, di laga pembuka perjalanan kedua tim di Liga Champions Eropa.

Bellingham berkata dalam pernyataannya seusai pertandingan: "Kami sempat kesulitan pada beberapa momen menghadapi tim yang sangat kuat. Mereka pantas menyandang status juara Italia, dan ada momen-momen ketika kami membuat mereka kesulitan, terutama dalam serangan balik, saat kami mengalirkan bola dengan baik."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip situs resmi Real Madrid: "Hal serupa terjadi menghadapi Real Betis pada akhir pekan lalu, ketika kami gagal memanfaatkan peluang-peluang kami."

Ia melanjutkan: "Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan skor yang lebih mudah. Kami mendapatkan peluang, termasuk saya sendiri, tetapi di Liga Champions Eropa pasti ada momen-momen sulit."

Ia meneruskan: "Kami hanya kebobolan satu gol, dan para bek tampil sangat gemilang, tetapi tim-tim besar bisa menemukan celah di pertahanan kami. Courtois juga tampil luar biasa. Tidak semuanya buruk, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Yang terpenting adalah tiga poin."

Ia menyambung: "Saya sempat berpikir bahwa saya akan mencetak gol. Pada kesempatan pertama, kiper tiba-tiba muncul. Bola sampai kepada saya dan saya berkata dalam hati: 'Ini pasti gol'. Tetapi ia tiba-tiba menghalaunya. Dan pada kesempatan kedua, saya melihat bola sedikit terlambat, dan ada beberapa pemain di tengah, saya mencoba mengontrolnya dan menembak dengan baik. Namun sekali lagi, kiper menepisnya dengan cemerlang."

Ia menutup pernyataannya: "Ini memang mengecewakan, karena akan memudahkan segalanya bagi kami seandainya saya mencetak gol, tetapi itu bagian dari permainan. Di hari yang lain, tembakan-tembakan seperti ini akan masuk ke gawang."

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