Belgia, Van Bommel: "Ini tim Italia yang berbeda, benar-benar mengesankan. Soal Lukaku dan De Ketelaere..."

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"Ini Italia yang berbeda dibandingkan saat laga pembuka. Mereka lebih stabil. Dalam waktu singkat, mereka sudah banyak berkembang. Prancis tidak bisa dikalahkan begitu saja," kata pelatih timnas Belgia Mark Van Bommel dalam konferensi pers di Brussel menjelang pertandingan Nations League melawan Italia besok malam.

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"Sungguh luar biasa mereka berhasil membalikkan keadaan melawan Prancis, tetapi itu tidak mengejutkan saya," tambah pelatih tim nasional Belgia, seperti dilansir ANSA. "Besok bukan laga final. Ini soal lolos atau tidak ke babak berikutnya, bukan soal memenangi sesuatu. Saya lebih menganggapnya sebagai pertandingan sistem gugur. Ini juga ujian yang bagus karena di Euro pun kami akan menghadapi situasi serupa. Kami baru saja memenangi pertandingan yang memberi kami kepercayaan diri untuk menerapkan sistem permainan kami, sesuatu yang sulit dilakukan di tim nasional. Italia jelas diuntungkan karena hasil imbang sudah cukup bagi mereka, meski hal itu bisa menimbulkan keraguan. Kami selalu ingin menang, di mana pun kami bermain."

Van Bommel menjelaskan: "Italia sekarang berbeda dari tim yang kami hadapi pada pertandingan pertama. Mereka jauh lebih solid dan telah banyak berkembang dalam waktu singkat. Tidak pernah mudah mengalahkan Prancis. Sangat positif bahwa Italia mampu bangkit, tetapi saya tidak terkejut. Dalam pertandingan kandang kami melawan Prancis, kami seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik."

Hasil imbang bisa cukup bagi Italia: "Italia memiliki keuntungan itu dan hal tersebut juga bisa menimbulkan keraguan. Sebaliknya, kami selalu ingin menang, apa pun situasinya. Kemenangan selalu membuat Anda semakin percaya diri. Kami ingin memberikan identitas tersendiri pada permainan kami, meski itu sulit dilakukan di tim nasional. Saya menyukai cara kami bermain dan kami juga mampu menunjukkan kepercayaan diri itu di lapangan."

Tentang Lukaku: "Ia berlatih kemarin dan hari ini juga mengikuti seluruh sesi latihan. Ia dipastikan tersedia untuk pertandingan besok. Semua pemain lain juga dalam kondisi baik. Kehadiran Romelu penting, baik sebagai starter maupun pemain pengganti. Lawan harus memperhitungkan dirinya. Selain itu, ia berpengalaman dalam pertandingan besar."

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Terakhir, tentang De Ketelaere: "Sedikit demi sedikit, ia berkembang menjadi penyerang modern. Ia cepat, bertenaga, mampu melindungi bola, dan kuat secara fisik. Ia bisa turun menjemput bola dan mencetak gol. Ia adalah penyerang yang menyenangkan untuk dimiliki dalam tim. Kami senang memilikinya."