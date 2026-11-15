Belgia Tampil Mengesankan Kontra Italia dan Lolos ke Perempat Final Nations League

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Belgia menang 4-1 atas Italia dalam laga terakhir fase grup Nations League pada Minggu. Berkat kemenangan meyakinkan itu, tim asuhan pelatih Mark van Bommel melaju ke perempat-final sebagai peringkat kedua Grup B.

Laga di Brussel dimulai dengan tempo tinggi. Senne Lammens dua kali melakukan penyelamatan gemilang, tetapi Italia tetap berhasil mencetak gol lewat serangan balik cepat. Francesco Pio Esposito menyelesaikan peluang dari jarak dekat.

Tim Van Bommel segera menghapus ketertinggalan. Maxim De Cuyper mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1 dari jarak dekat setelah menerima umpan cerdik Charles De Ketelaere di dalam kotak penalti. Belgia terus menekan dan berbalik unggul 2-1 melalui Nathan Ngoy, yang melepaskan tembakan ke bagian atas gawang.

Tugas tim tamu semakin berat ketika Jérémy Doku mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1 setelah aksi individu yang apik. Dengan itu, puncak klasemen Grup A Nations League berada di tangan Belgia.

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Kevin De Bruyne, yang dikaitkan dengan PSV, kurang beruntung ketika tembakan kerasnya membentur tiang menjelang turun minum. Di sisi lain, sundulan Niccolo Pisilli melebar bagi Italia, yang kesulitan mengimbangi Belgia setelah mengawali laga dengan baik.

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Belgia tetap menunjukkan niat menyerang selepas jeda. Youri Tielemans memberikan bola kepada De Bruyne, tetapi tembakannya melenceng tipis. De Ketelaere juga kurang beruntung ketika sundulan kerasnya membentur mistar. Gol keempat Belgia tampak tinggal menunggu waktu, tetapi Gianluigi Donnarumma menggagalkannya lewat penyelamatan gemilang atas tembakan De Bruyne yang terus aktif.

Belgia menuntut penalti saat De Cuyper terjatuh di kotak penalti, tetapi wasit tidak menunjuk titik putih. Tak lama kemudian, tembakan Diego Moreira melebar. Italia tidak mampu berbuat banyak menghadapi permainan menyerang Belgia.

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Tim Van Bommel akhirnya memperbesar keunggulan menjadi 4-1 pada pengujung laga. De Bruyne, yang tampil menonjol, memberikan bola kepada Moreira, yang kemudian mengarahkannya ke sudut kiri bawah gawang. Esposito mendapat kesempatan untuk menyelamatkan muka, tetapi gagal mengeksekusi penalti pada masa tambahan waktu. Tak lama berselang, gol Alphadjo Cisse yang seharusnya mengubah skor menjadi 4-2 dianulir karena offside.

Malam yang sangat memuaskan bagi Belgia, yang memasukkan Mika Godts pada menit terakhir, dengan tiket perempat-final Nations League sebagai ganjarannya.