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Timnas Belanda U-21 lolos pada Selasa dengan susah payah ke Piala Eropa U-21 yang digelar musim panas tahun depan di Serbia dan Albania. Rabu, UEFA mengumumkan pembagian pot final untuk undian yang berlangsung Kamis, 26 November, di Sava Congress Center, Beograd, ibu kota Serbia.

Belanda U-21 ditempatkan di pot 2 berdasarkan koefisien tim nasional U-21. Tim asuhan pelatih Michael Reiziger berada satu pot dengan Prancis, Italia, dan Kroasia U-21, sehingga dipastikan tidak akan menghadapi ketiganya di fase grup putaran final.

Seperti yang diperkirakan, tim-tim terkuat di atas kertas berada di pot 1: Jerman, Inggris, Spanyol, dan Portugal. Pot 3 berisi Finlandia, Yunani, Norwegia, dan Polandia, sedangkan Albania, Belgia, Serbia, dan Ceko menempati pot 4.

Turnamen dimulai pada 16 Juni dan berlangsung hingga 3 Juli. Juara dan runner-up setiap grup lolos ke perempat-final. Selain gelar juara Piala Eropa, tiga tiket ke Olimpiade Los Angeles (2028) juga diperebutkan. Karena itu, peserta laga perebutan tempat ketiga pun masih memiliki banyak hal untuk diperjuangkan.

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Reiziger dan para pemainnya kemungkinan berharap terhindar dari Norwegia yang berada di pot 3. Tim asal Skandinavia itu finis jauh di atas Belanda dalam grup kualifikasi, sehingga tim Reiziger harus berjuang melalui babak play-off untuk lolos ke putaran final di Eropa Timur. Inggris menjuarai dua Piala Eropa terakhir, pada 2025 dan 2023

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Pot 1: Jerman, Inggris, Spanyol, Portugal

Pot 2: Prancis, Italia, Kroasia, Belanda

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Pot 3: Finlandia, Yunani, Norwegia, Polandia

Pot 4: Albania, Belgia, Serbia, Ceko