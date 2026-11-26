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Belanda meraih hasil bagus di klasemen koefisien pada Kamis. Ajax, NEC, dan AZ sama-sama menyumbang poin dari kompetisi Eropa. Namun, Belanda tidak terlalu diuntungkan karena Belgia juga mengumpulkan banyak poin.

Belanda saat ini berada di posisi kedelapan klasemen koefisien Eropa. Klasemen ini menentukan jumlah klub dari setiap negara yang boleh mengikuti kompetisi Eropa.

Belanda berusaha mengejar Belgia, tetapi sejauh ini belum berhasil mendekat. Belgia saat ini memiliki 65.250 poin, sedangkan Belanda 57.395 poin.

Pada Kamis malam, Belgia kembali memperlebar jarak dari Belanda. Belanda meraih tepat 1 poin berkat tiga kemenangan: Ajax 4-0 atas FC Thun, AZ 2-4 melawan Sparta Praha, dan NEC 3-1 atas Stade Rennes.

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Sebaliknya, Belgia meraih 1,2 poin koefisien. STVV menang 0-2 di markas Hajduk Split, KAA Gent bermain imbang 1-1 melawan Rode Ster FC, Union Sint-Gillis bermain imbang 2-2 melawan Lech Poznan, dan RSC Anderlecht menang 1-3 atas Ofi Kreta.

Dengan demikian, Belgia unggul 0,2 poin lagi atas Belanda. Turki, yang berada di posisi kesembilan, meraih 0,8 poin sehingga semakin tertinggal pada Kamis malam.

Sint-Truiden berada dalam posisi bagus untuk melaju di Conference League. Tim itu telah mengumpulkan sepuluh poin dan menempati posisi ketiga klasemen. Gent berada di posisi ke-22 dalam kompetisi tersebut, sementara Ajax dan Twente masing-masing menempati posisi keempat dan ketujuh.

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Di Liga Europa, Anderlecht berada di posisi ke-11 dan Sint-Gillis di posisi keenam. AZ menempati posisi kesepuluh klasemen, sedangkan NEC berada di posisi kedelapan Liga Europa.