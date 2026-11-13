Belanda Punya Satu Lagi Talenta Top di Lini Pertahanan: "Di Lapangan, Usia Tidak Penting"

Ruud Nijstad (18) memburu tiket ke Piala Eropa 2027 bersama timnas Belanda U-21 pekan ini. Voetbalzone berbincang dengan bek muda berbakat FC Twente itu dalam sesi media di Zeist.

Setelah Jerayno Schaken (Feyenoord) yang berusia 17 tahun dipanggil, Nijstad bukan lagi pemain termuda di timnas Belanda U-21. Meski masih muda, bek berkaki kiri itu sudah tampil dalam 43 pertandingan resmi untuk Twente.

Salah satu laga yang berkesan berlangsung Minggu lalu, saat Ajax bertandang ke Grolsch Veste. Duel seru itu berakhir 2-2. Nijstad menikmatinya. "Pertandingan yang menarik, dengan permainan silih berganti dan banyak momen yang menghibur penonton juga, menurut saya."

"Pertandingan yang intens, tetapi sangat menyenangkan untuk dimainkan. Saya rasa Ajax memulai lebih kuat daripada kami, tetapi pada suatu titik keadaan berbalik dan kami lebih sering menguasai bola. Kami tidak menciptakan banyak peluang, tetapi tetap lebih banyak daripada Ajax. Secara keseluruhan, hasil imbang ini adil bagi kedua tim," kata Nijstad.

Pemain kelahiran Almelo itu puas dengan awal musimnya. "Dalam beberapa bulan terakhir, permainan saya stabil dan tim juga tampil baik. Kami sangat padu dan sudah menunjukkan kemampuan kami dalam pertandingan-pertandingan besar. Kita lihat berapa lama kami bisa mempertahankannya, tetapi saya percaya diri."

Karena itu, Nijstad senang dengan keputusannya untuk tetap berada di Enschede. "Seratus persen. Saya menikmati setiap hari di Twente dan sangat senang menjadi bagian dari tim yang tampil baik, jadi saya sangat bahagia di klub ini."

Karena itu pula, Nijstad memilih untuk tidak mengikuti pemberitaan media Catalan yang terus-menerus mengaitkannya dengan FC Barcelona. "Banyak sekali yang muncul, tetapi saya selalu berusaha sedikit menjauhkan diri dari hal itu. Saya sedang baik-baik saja dan itulah yang saya fokuskan sekarang."

Timnas Belanda U-21

Berkat perkembangannya yang baik, Nijstad kini masuk skuad timnas Belanda U-21 untuk periode pertandingan internasional kedua berturut-turut. "Selalu menjadi kehormatan bisa bermain untuk negara Anda, jadi menyenangkan bisa menerima lagi surel pemanggilan."

Nijstad sudah merasa betah di skuad tersebut. "Mats (Rots, red.) sudah cukup lama berada di sini dan menyambut saya dengan baik pada kesempatan sebelumnya. Tentu saja saya sudah mengenalnya dengan baik dari Twente. Selain itu, Dies (Janse, red.) berada di bawah manajemen yang sama."

"Namun, sebenarnya saya merasa akrab dengan semua orang. Timnas Belanda U-21 adalah kelompok yang sangat menyenangkan, jadi kembali ke sini terasa lebih menyenangkan," tutur Nijstad. Ia sangat akrab dengan gelandang Sean Steur.

Di hotel tempat para pemain menginap, keduanya nyaris tak terpisahkan. "Saya pada dasarnya bersamanya sepanjang hari. Kami bermain biliar bersama atau bermain PlayStation di kamar. Senang bisa bertemu Sean lagi setiap hari selama sepekan. Di PlayStation kami bermain FIFA, tetapi dia tidak terlalu bagus, jadi saya bisa mengatasinya."

Nijstad tidak merasa lebih muda daripada banyak rekan setimnya. "Semua orang di sini dipanggil karena alasan tertentu. Ketika berada di lapangan, Anda adalah pesepakbola. Usia tidak menjadi masalah. Saya tidak merasa lebih muda daripada yang lain."

Piala Eropa U-21

Timnas Belanda U-21 menghadapi timnas Denmark U-21 dalam babak play-off pada periode pertandingan internasional kali ini. Kedua negara memperebutkan tiket ke Piala Eropa 2027 melalui dua pertandingan. Turnamen itu akan digelar musim panas mendatang di Albania dan Serbia.

Menurut Nijstad, lolos ke Piala Eropa kelompok umur dapat berperan penting dalam proses perkembangannya. "Saya ingin pergi ke turnamen itu untuk menghadapi penyerang-penyerang top dari negara lain."

"Bagus untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi mereka. Selain itu, selama turnamen seperti itu saya bisa mengenal rekan-rekan setim saya dengan lebih baik. Anda mempelajari banyak hal baru di sana dan itu akan sangat baik bagi perkembangan saya," ujar bek tersebut.

Nijstad tidak merasakan suasana tegang di timnas Belanda U-21. "Semua orang tahu kami harus menang. Itu yang paling penting. Menurut saya, kami tidak perlu menambah tekanan untuk itu. Pada periode pertandingan internasional sebelumnya, kami juga harus menang tiga kali untuk menjaga peluang. Pada akhirnya, untungnya dua kemenangan dan satu hasil imbang ternyata cukup."

Kapan pekan ini bisa disebut sukses bagi Nijstad? "Jika saya bisa menjalani debut untuk timnas Belanda U-21, kami menang dua kali dan lolos ke Piala Eropa. Itu akan menjadi perjalanan yang sukses."

IMAGO