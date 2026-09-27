Di Serbia, Belanda menang 2-1 (1-0) atas tuan rumah pada laga kedua di grup Nations League Jerman, tetapi kemenangan itu mungkin harus dibayar mahal: penyerang Cody Gakpo, yang baru-baru ini mencetak gol saat bermain imbang 1-1 melawan Jerman, harus meninggalkan lapangan lebih awal karena pergelangan kakinya sakit.

Pemain Liverpool itu dilanggar Sasa Lukic (12) dan tak lama kemudian memberi isyarat bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan. Mexx Meerdink membawa timnya unggul lewat penalti setelah pelanggaran, gol yang memang layak didapatkan (30). Setelah Luka Jovic, mantan pemain Eintracht Frankfurt, menyamakan kedudukan (46), Meerdink kembali mencetak gol (69).

Belanda menguasai pertandingan sejak awal, tetapi kesulitan menciptakan peluang. Saat Crysencio Summerville dilanggar di kotak penalti, Meerdink dengan tenang menuntaskan kesempatan dari titik putih. Tak lama kemudian, Joey Veerman dari Dortmund nyaris langsung mengonversi sepak pojok, tetapi kiper Serbia Vanja Milinkovic-Savic bereaksi cepat (36).

Tepat setelah jeda, Serbia membalas. Namun berkat Meerdink, yang diberi umpan matang oleh Ruben van Bommel, tim tamu akhirnya merayakan kemenangan.

Nations League: Austria menang meyakinkan atas Kosovo

Sementara itu, Austria asuhan Ralf Rangnick menang 3-1 (2-0) atas underdog Kosovo di Ernst-Happel-Stadion, Wina. Hasil itu membuat tim pilihan Federasi Sepak Bola Austria (ÖFB) kokoh di puncak klasemen Grup B3 dengan enam poin.

Setelah Piala Dunia yang naik-turun, tim Rangnick sedang berada di tengah masa perubahan, tetapi saat menghadapi underdog Kosovo, absennya sejumlah pemain mapan seperti kapten Piala Dunia David Alaba nyaris tidak terasa. Bek tengah David Affengruber pun merayakan gol pertamanya untuk tim nasional dalam penampilan internasional keduanya setelah menerima umpan dari mantan pemain Bremen, Romano Schmid (23), lalu sesaat sebelum turun minum penyerang Schalke Junior Adamu juga mencetak gol pertamanya dengan seragam ÖFB (45+2).

Pada babak kedua, tim itu juga menampilkan performa penuh komitmen dan menambah keunggulan lewat Carney Chukwuemeka (61) - bagi gelandang Borussia Dortmund itu, berbeda dengan rekan-rekannya, ini sudah menjadi gol keduanya di tim nasional. Namun pada fase akhir laga, tim tamu mampu membalas, setelah pelanggaran Affengruber, Edon Zhegrova dengan tenang mengeksekusi penalti yang dihasilkan dari insiden tersebut (83).