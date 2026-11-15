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أsebuah laporan media mengungkap pada hari Minggu ini keinginan lebih dari satu klub Italia untuk merekrut seorang pemain Real Madrid seusai musim ini.

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Mastantuono, yang berusia 19 tahun, bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2025 sebagai salah satu transfer paling menonjol klub tersebut, di mana Los Blancos membayar 63,2 juta euro kepada River Plate.

Pemain Argentina itu memainkan peran penting di bawah kepemimpinan Xabi Alonso, namun ia perlahan-lahan meredup hingga menjauh dari susunan utama dan akhirnya menjadi pemain cadangan.

Pada musim panas lalu, dengan kedatangan pelatih Portugal Jose Mourinho, Mastantuono pindah ke Fiorentina dengan status pinjaman hanya untuk satu musim.

Pada awalnya, pemain Argentina itu dijadwalkan kembali ke Real Madrid pada akhir musim ini.

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Meski demikian, surat kabar "La Repubblica" menyebutkan bahwa Fiorentina ingin mempertahankan Mastantuono untuk satu musim lagi, seraya menegaskan bahwa hal itu mengharuskan, atau setidaknya meningkatkan kemungkinan terjadinya, klub tersebut bersaing untuk posisi yang lolos ke kompetisi Eropa.

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Penampilan gemilang Mastantuono bersama Fiorentina memicu ketertarikan klub-klub lain di Liga Italia.

Jurnalis Akram Konour menyebutkan bahwa klub AC Milan, Roma, dan Napoli memantau dengan saksama gelandang Argentina tersebut.

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Mastantuono dan rasa sakit absennya dari Piala Dunia

Dalam sebuah pesan yang mungkin tidak polos, dan tampaknya ditujukan secara langsung kepada manajemen Real Madrid, bintang muda Argentina Franco Mastantuono membuka isi hatinya setelah mengembalikan kilaunya di lapangan Italia, dengan menegaskan bahwa kepindahannya ke Calcio merupakan titik balik yang sesungguhnya dalam karier dan hidupnya.

Pernyataan pemain itu datang setelah kemenangan timnas Argentina atas Bolivia, bulan lalu, dan dikutip oleh media Spanyol "Mundo Deportivo", di mana ia berhenti di mixed zone untuk berbicara kepada para jurnalis, dan tidak menyembunyikan kebahagiaannya dengan suasana baru tersebut.

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Mastantuono berkata dengan nada penuh kepuasan: "Saya merasa sangat baik sejak saya pergi ke Italia dan sedikit mengubah hidup saya. Saya merasa sangat nyaman dan sangat menikmatinya," dalam sindiran yang jelas terhadap perbedaan yang ia temukan antara tekanan di Madrid dan ketenangan di Italia, sembari menambahkan: "Perubahan suasana sangat luar biasa bagi saya".

Di sisi timnas, pemain muda Argentina itu menyampaikan terima kasih khusus kepada pelatihnya Lionel Scaloni, dengan menjelaskan: "Scaloni memberi saya kebebasan besar dalam bermain, dan saya bersyukur atas hal itu," yang mencerminkan kepercayaan diri yang ia dapatkan kembali dengan mengenakan jersey La Albiceleste.

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Mastantuono, yang masih terikat kontrak dengan Real Madrid, juga tidak menyembunyikan besarnya rasa sakit yang ia rasakan setelah absen dari skuad Argentina di Piala Dunia terakhir.

Ia mengakui: "Sulit untuk tidak dipanggil, tetapi saya selalu mendukung rekan-rekan setim saya dan Argentina untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka. Mereka tampil luar biasa di Piala Dunia, dan membuat seluruh rakyat Argentina bangga".

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Ia menutup pernyataannya dengan nada optimistis untuk masa depan yang baru: "Sebuah babak baru dimulai. Saya merasa dalam kondisi yang baik, dan mungkin saya akan mendapatkan kesempatan, tetapi di atas segalanya, saya ingin bekerja bersama timnas".

Mastantuono (19 tahun) bergabung dengan skuad Fiorentina dengan status pinjaman dari Real Madrid pada musim panas lalu, setelah periode sulit yang ia lewati di ibu kota Spanyol, hingga menemukan kembali dirinya di suasana Florence dan memulihkan level yang menjadikannya salah satu bakat paling menonjol di Amerika Selatan.