Barcelona kembali ke jalur kemenangan setelah menang telak atas Deportivo Alaves di Stadion "Camp Nou", Sabtu lalu, dengan skor (6-1), melupakan dua kekalahan dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid, lewat penampilan luar biasa di segala lini.

Kemenangan kesepuluh klub Katalan ini menarik perhatian luas, terutama terkait cara pelatih Hansi Flick mengelola sejumlah pemain, termasuk Rodri Hernandez, Gavi, dan Alejandro Balde.

Sebagai contoh, mantan pemain Manchester City itu bermain penuh selama pertandingan, sementara Gavi sama sekali tidak diturunkan; sebuah perkembangan mencolok di tengah pekan yang penuh tantangan, mengingat Barcelona bersiap menghadapi Aston Villa, disusul laga melawan Atletico Madrid pada akhir pekan.

Dalam pertandingan melawan Paris Saint-Germain, pelatih asal Jerman itu memilih mengistirahatkan Rodri, sebuah keputusan taktis yang tidak diterima oleh sebagian besar suporter klub Katalan tersebut.

Pendekatan yang diterapkan Flick terhadap skuad "Blaugrana" menjadi pusat perbincangan dalam sebuah program olahraga di platform "Movistar Plus", di mana Mario Suarez, mantan pemain Atletico Madrid, menyampaikan pandangannya.

Suarez mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "Sport": "Sebagai contoh, saya tidak mengerti mengapa Rodri bermain penuh 90 menit melawan Alaves, sementara ia tidak banyak bermain melawan Paris Saint-Germain, lalu kita melihatnya mendapat istirahat sekarang, dalam dua laga melawan Villarreal dan Atletico Madrid".

Ia melanjutkan: "Saya memperhatikan bahwa Pedri dan Rodri mendekati batas 1000 menit bermain, sementara Lamine jauh melampaui angka tersebut. Ketika kamu menjalani lebih dari lima pertandingan dengan keunggulan dua atau tiga gol, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mengistirahatkan pemainmu".

Suarez jelas memandang bahwa pemberian waktu istirahat bagi para pemain sangat penting, terutama ketika hasil pertandingan sudah dipastikan; ia berkata: "Pada akhirnya, ketika seorang pemain tiba di bulan April atau Mei dengan menit bermain yang lebih sedikit 500 atau 600 menit, hal itu memberikan perbedaan yang nyata".

Ia mengakhiri pernyataannya: "Dampak ini terlihat jelas ketika menghadapi tim seperti Paris Saint-Germain, yang mengelola menit bermain para pemainnya sepanjang kompetisi Liga Prancis, demi memastikan bintang-bintang utamanya mencapai puncak kesiapan mereka".