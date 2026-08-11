Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengambil keputusan protektif untuk menghindari terulangnya krisis yang menimpa klub akibat cedera ligamen lutut yang dialami pemain asal Swedia, Roony Bardghji, di saat pemain tersebut hampir hengkang.

Barcelona mengumumkan melalui pernyataan resmi, hari Selasa ini, cedera robekan ligamen anterior lutut kanan yang dialami pemainnya, beberapa hari sebelum dimulainya musim baru, dengan catatan bahwa pemain tersebut berada di ambang kepergian dari tim, yang seharusnya akan mendatangkan sejumlah dana ke kas klub.

Menurut apa yang diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo", Flick memutuskan untuk menjauhkan 6 pemain dari latihan kolektif tim, mengingat dekatnya kepergian mereka dari klub pada hari-hari terakhir bursa transfer, setelah cedera Bardghji yang akan mengganggu pemasaran pemain tersebut.

Latihan Barcelona hari ini menyaksikan beberapa perkembangan terbaru, yang paling menonjol adalah keikutsertaan pemain Prancis, Jules Koundé, untuk pertama kalinya pada periode persiapan, di samping penggunaan Flick terhadap sejumlah pemain tim cadangan sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Basel dari Swiss, Minggu mendatang.

Di sisi lain, pelatih Jerman itu memilih untuk tidak mengambil risiko terhadap sejumlah pemain yang mungkin akan hengkang dari klub pada periode mendatang, di mana Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre Torrents, Toni Fernández, Guille Fernández berlatih secara terpisah dari kelompok.

Keputusan Flick bukanlah keputusan teknis pada tingkat pertama, melainkan datang dengan dorongan protektif yang jelas, karena Barcelona khawatir salah satu dari para pemain ini mengalami cedera yang dapat menghambat negosiasi kepergiannya atau memengaruhi rencana klub di bursa transfer.

Casadó dan Torrents: Paling Dekat dengan Kepergian

Marc Casadó dan Jofre Torrents berada di barisan terdepan nama-nama yang tampak paling dekat meninggalkan Barcelona.

Casadó memang sudah absen dari perjalanan tim ke Udine, untuk berpartisipasi dalam turnamen persahabatan melawan Udinese dan Nottingham Forest, mengingat dekatnya penentuan masa depannya pada hari-hari mendatang.

Adapun Torrents, sang bek kiri, kesepakatan transfernya ke Ajax telah memasuki tahap lanjut, setelah pihak-pihak terkait mencapai kesepahaman mengenai langkah selanjutnya dalam kariernya.

Tawaran Berlimpah untuk Nama-Nama Lainnya

Persoalannya tidak terbatas pada Casadó dan Torrents, karena Héctor Fort, Toni Márquez, Guille Fernández, dan Toni Fernández memiliki tawaran yang memungkinkan mereka mendapatkan menit bermain lebih banyak jauh dari Barcelona.

Fort telah menjalani musim lalu bersama Elche, sementara trio Toni, Guille, dan Toni Fernández mengakhiri fasenya bersama tim cadangan, dan menjadi terbuka untuk menjalani pengalaman baru di luar klub demi melanjutkan perkembangan dan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar.