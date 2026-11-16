Bela Ronaldo, Piers Morgan Hina Jorge Jesus dan Ramal Masa Depannya

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Pernyataan Jorge Jesus soal absennya Cristiano Ronaldo dari timnas Portugal tidak berlalu begitu saja. Komentar itu memicu reaksi keras, terutama dari presenter asal Inggris Piers Morgan, yang dikenal kerap membela kapten Al Nassr tersebut dan memilih membalas pelatih timnas Portugal itu dengan nada tajam.

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Pernyataan tersebut muncul setelah timnas Portugal menelan kekalahan telak 1-4 dari Denmark di Stadion Municipal Braga. Laga itu kembali membuka perdebatan soal absennya Ronaldo dari skuad timnas, bersamaan dengan kritik yang menghantam staf kepelatihan.

Seusai pertandingan, Jesus ditanya seberapa besar timnas kehilangan sosok penyerang Al Nassr tersebut. Pelatih berusia 72 tahun itu menjawab dengan nada sinis: "Merindukannya? Bagaimana bisa? Dia sudah tidak ada lagi di timnas, kecuali kalau dia datang ke saya sekadar untuk menemani."

Jawaban itu langsung menyedot perhatian luas, terlebih karena dilontarkan setelah kekalahan menyakitkan dan di saat absennya Ronaldo dari timnas Portugal masih menjadi bahan perdebatan. Pernyataan sang pelatih pun dengan cepat menyebar di media sosial.

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Jurnalis Italia Fabrizio Romano mengunggah pernyataan Jesus melalui akunnya di platform X. Unggahan itu mendorong Piers Morgan untuk ikut berkomentar, sekaligus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melontarkan kritik langsung kepada pelatih asal Portugal itu atas sikapnya terhadap kapten Al Nassr.

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Seperti dilaporkan surat kabar Portugal Record, presenter asal Inggris itu menulis sebagai tanggapan atas pernyataan Jesus: "Badut ini juga tidak akan ada lagi di timnas jika Portugal terus dihancurkan seperti hari ini (Sabtu)." Komentar itu merujuk pada kekalahan telak dari Denmark.

Serangan Morgan ini bukan yang pertama terhadap pelatih asal Portugal itu dalam beberapa waktu terakhir. Presenter asal Inggris tersebut telah menunjukkan sikap kritis yang jelas terhadap Jesus, menyusul berbagai tindakan dan perkembangan yang mendahului tersingkirnya Cristiano Ronaldo dari rencana timnas.

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Perselisihan tajam antara Ronaldo dan Jesus pecah selama pemusatan latihan September 2026. Saat itu, Ronaldo diminta melakukan pemanasan dalam laga melawan Norwegia di UEFA Nations League, tetapi tidak kunjung dimasukkan sebagai pemain pengganti. Ia menilai Jesus telah melanggar kesepakatan sebelumnya mengenai keterlibatannya, lalu meninggalkan pemusatan latihan sebelum laga leg pertama melawan Denmark.

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Ronaldo kemudian menuduh Jesus "ingkar janji" sebanyak dua kali: setelah tidak memainkannya di laga kontra Norwegia, dan setelah tidak menepati poin-poin yang telah mereka sepakati untuk disampaikan dalam konferensi pers. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan skorsing 30 hari dan denda 255 euro kepada Ronaldo karena meninggalkan pemusatan latihan. Ronaldo lalu mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 5 November, setelah karier yang berlangsung selama 23 tahun. Belakangan, Jesus menanggapi bahwa dirinya tidak merasa bersalah dan sebenarnya berniat memanggil Ronaldo, seraya menegaskan bahwa ia menghormati keputusan pensiun tersebut.

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