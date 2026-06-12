Bek Prancis: Mbappé siap membungkam semua kritik

Lucas Hernández, bek Paris Saint-Germain, membuka rangkaian kegiatan media Tim Nasional Prancis di Amerika Serikat dengan penuh keyakinan seperti biasa. Ia menjadi pemain pertama dari skuad "Les Bleus" yang berbicara dalam konferensi pers resmi, menangkis tekanan awal, dan dengan tegas membela kapten tim, Kylian Mbappé.

Menanggapi pertanyaan apakah Prancis adalah kandidat terkuat dan terdepan untuk merebut gelar Piala Dunia (mengingat pernyataan serupa pada bulan Maret lalu), Hernandez menjawab sambil tertawa: "Apakah kalian menyerang saya seperti ini sejak awal? (tertawa), kami memiliki tim yang hebat, itu benar, tapi kami bukan satu-satunya di turnamen ini. Kami mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan pertama melawan Senegal, yang akan menjadi laga yang sulit dan rumit, dan kami memiliki beberapa hari untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin."

Mengenai cara menghadapi cuaca panas dan kelembapan tinggi di Amerika, Hernandez menjelaskan rencana tim dengan mengatakan: "Iklim di sini sangat berbeda dengan Eropa dan Prancis, terutama dengan suhu dan kelembapan yang tinggi, tapi kami siap untuk itu. Ada cukup banyak pemain yang ikut serta dalam Piala Dunia Klub di sini musim panas lalu, jadi kami tahu persis apa yang menanti kami. Yang terpenting sekarang adalah menjaga tubuh tetap terhidrasi, dan memanfaatkan waktu istirahat untuk minum dan memulihkan diri, karena kami ingin menampilkan permainan terbaik kami."

Adapun mengenai hubungan antara duo penyerang Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, Hernández mengungkapkannya dengan mengatakan: "Mereka adalah dua pemain dan teman yang sangat cocok dan saling memahami dengan baik; mereka selalu bersama, terus bercanda, dan duduk berdampingan di meja makan. Saya sangat menyukai mereka berdua; ketika saya dan Ousmane tiba di Paris Saint-Germain, kami menjadi sangat dekat dengan Kylian, dan bahkan setelah dia pergi, kami masih berbicara melalui telepon setiap dua minggu sekali, dan saya jamin kepada Anda bahwa mereka sangat dekat di luar lapangan."

Menanggapi pertanyaan apakah media dan publik terlalu keras dalam mengkritik Kylian Mbappé, ia membelanya dengan tegas, “Kalian semua mengenalnya, dia pemain yang benar-benar berbeda dan luar biasa. Ketika berada di posisi Mbappé, semua orang menyorotimu dua kali lipat, dan mengawasi setiap hal yang kamu lakukan bahkan di luar lapangan. Saya pastikan kepada kalian bahwa dia sangat bersemangat dan antusias 100% untuk memulai Piala Dunia; saya tidak berada bersamanya selama persiapan awal, tetapi mereka memberitahu saya bahwa dia telah mempersiapkan diri dengan sangat baik, dan dia akan berhasil membungkam semua kritik yang diterimanya musim ini."