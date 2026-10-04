Nuno Mendes, bek timnas Portugal, menegaskan sikapnya terkait kembalinya Cristiano Ronaldo ke skuat timnas, dengan menyatakan bahwa pintu tim terbuka bagi kapten Portugal dan seluruh pemain yang absen, menyusul kemenangan atas Norwegia dengan skor 2-1 pada pekan keempat UEFA Nations League.

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Timnas Portugal melanjutkan hasil positifnya di turnamen tersebut, setelah meraih kemenangan keduanya atas Norwegia, sehingga memperkuat posisinya di grup, di saat pertanyaan seputar absennya Ronalndo terus berlanjut usai krisis terbaru yang terjadi antara dirinya dan pelatih kepala Jorge Jesus serta kepergiannya dari pemusatan latihan timnas.

Nuno Mendes mengatakan dalam pernyataan di televisi usai pertandingan: "Wajar bagi kami untuk menyambut pemain mana pun. Kami senang dengan hasil yang telah kami raih, dan jika Cristiano kembali, kami akan menyambutnya dengan tangan terbuka dan akan sangat senang dengan kehadirannya bersama kami".

Bek Paris Saint-Germain itu menambahkan: "Baik Cristiano maupun pemain lain yang saat ini absen, semuanya selalu diterima untuk bergabung kembali dengan tim", dalam pesan yang jelas menegaskan bahwa para pemain timnas tidak memandang absennya Ronaldo sebagai krisis di dalam skuat.

Mendes menekankan kondisi kesatuan yang dialami timnas Portugal pada periode saat ini, dengan mengatakan: "Kami adalah kelompok yang bersatu, dan kami akan senang dengan kembalinya pemain mana pun ke skuat timnas", sehingga mengakhiri spekulasi tentang adanya perpecahan di dalam ruang ganti Portugal akibat absennya kapten tim.

Pernyataan Mendes datang di saat timnas Portugal terus menampilkan level dan hasil yang kuat di Nations League, sementara masa depan Ronaldo bersama timnas tetap menjadi sorotan semua pihak, terutama setelah krisis terbaru dengan Jesus, menanti apa yang akan dihasilkan oleh fase mendatang serta waktu kembalinya kapten Portugal ke skuat.