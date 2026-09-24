Nama bek Prancis milik Leipzig, Castello Lukeba, kembali menjadi sorotan minat klub Barcelona.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Lukeba akan bersedia memberikan persetujuannya untuk pindah ke Barcelona, jika klub Catalan itu bergerak untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang atau musim panas 2027.

Pakar bursa transfer, Ekrem Konur, menegaskan bahwa Barcelona masih memantau bek kidal asal Prancis tersebut, dan bahwa pelatih Hansi Flick memiliki laporan yang bagus mengenainya, serta tampak yakin dengan kemampuannya beradaptasi dengan gaya bermain Barcelona. Selain itu, Lukeba akan memberikan prioritas pada minat apa pun dari Barcelona, mengalahkan klub-klub Liga Primer Inggris yang sudah menanyakan tentangnya pada musim panas lalu.

Manajemen olahraga Barcelona mendukung penguatan lini pertahanan pada bursa transfer lalu, dan Deco sampai menggelar pertemuan dengan bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, tetapi Flick pada akhirnya menolak gagasan mendatangkan bek kidal.

Di antara para bek yang ditawarkan ke Barcelona adalah Aymeric Laporte, di samping Cristian Romero, yang akhirnya pindah ke Atletico Madrid akibat sikap Barcelona yang tak bergerak. Nama Lukeba merupakan salah satu nama yang diajukan ke meja manajemen, di mana klub sudah menanyakan syarat-syarat untuk merekrutnya, tanpa pembicaraan itu melampaui tahap penjajakan.

Pada usia 23 tahun, Lukeba dianggap sebagai salah satu bek paling menonjol dengan potensi masa depan di bursa transfer, dan Barcelona sangat menyadari bahwa merekrutnya akan menjadi transaksi penting untuk masa kini dan masa depan.

Kini, dengan cedera yang dialami Christensen, Barcelona mempelajari opsi-opsi yang tersedia, meskipun gagasannya adalah tidak melakukan perekrutan tambahan pada Januari, kecuali klub berhasil merampungkan penjualan besar, mengingat bursa transfer musim dingin biasanya sulit.

Ekrem Konur menjelaskan bahwa Leipzig mungkin bersedia melepas Lukeba dengan nilai yang mendekati 65 juta euro, meskipun jumlahnya bisa lebih rendah dari itu, karena pemain tersebut kini sangat bertekad untuk mengakhiri babaknya di Liga Jerman.

Lukeba memiliki kekuatan fisik dan kecepatan yang besar, di samping kemampuannya yang bagus dalam membangun serangan dari belakang. Bek ini menempuh jenjang kelompok usia di klub Olympique Lyon, sebelum Leipzig merekrutnya saat ia baru berusia 20 tahun dengan nilai 30 juta euro, dan sejak saat itu ia berhasil membangun reputasi yang kuat.

Di level internasional, Lukeba menjadi pemain inti bersama timnas Prancis, tetapi ia absen dari daftar pertama pelatih Zinedine Zidane akibat sejumlah masalah otot, meskipun pelatih baru timnas itu menjelaskan bahwa ia mengandalkannya di masa depan.

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