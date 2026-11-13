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Abdulelah Al-Amri, bek Al-Nassr dan Timnas Arab Saudi, menyempurnakan gol kesepuluhnya yang kedua di lapangan sepak bola, dalam laga persahabatan melawan Korea Selatan di ibu kota Qatar, Doha.

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Timnas Arab Saudi mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Jumat ini, di Stadion Jassim bin Hamad, ibu kota Qatar, Doha, pada laga uji coba pertamanya selama periode jeda internasional saat ini sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Abdulelah Al-Amri mencetak gol ketiga untuk Arab Saudi pada menit ke-59, setelah mengubah umpan silang yang dikirim Nasser Al-Dawsari, gelandang Al-Hilal, dari sepak pojok, menjadi gol lewat sundulan kepala.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi, gol ini menjadi gol ke-20 yang dicetak bek Arab Saudi tersebut sepanjang kariernya, baik bersama klub Al-Nassr dan Al-Wahda, maupun bersama timnas Arab Saudi.

Gol ini merupakan gol ketiga yang dicetak Al-Amri bersama timnas Arab Saudi, setelah gol ke gawang Kuwait pada 2021, dan satu lagi melawan timnas Uruguay pada Piala Dunia 2026, berbanding 16 gol yang ia cetak bersama Al-Nassr, serta satu gol semata dengan kostum Al-Wahda.

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Di sisi lain, Abdulelah Al-Amri mencetak gol keempatnya sejak awal musim ini, dan uniknya semua gol tersebut tercipta lewat kepala, 3 di antaranya bersama klubnya saat ini Al-Nassr, ditambah gol satu-satunya bersama Arab Saudi.

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Al-Amri memimpin timnas Arab Saudi meraih kemenangan pertama atas Korea Selatan sejak 21 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 2005, ketika mereka menang di laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2006.

Sejak saat itu, kedua tim telah menjalani 6 pertandingan, dan Arab Saudi tidak berhasil menang di satu pun laga tersebut, di mana timnas Korea berhasil memenangi dua pertandingan, sementara 4 pertandingan berakhir imbang, sebelum kemenangan pada laga hari ini.

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Perlu dicatat bahwa pertandingan ini merupakan laga ke-19 yang mempertemukan timnas Arab Saudi dan Korea Selatan baik di level uji coba maupun resmi, sejak pertandingan pertama mereka pada tahun 1980.

Selama 19 pertandingan sebelumnya, timnas Arab Saudi meraih 6 kemenangan, berbanding 6 pertandingan yang dimenangi timnas Korea, sementara hasil imbang mendominasi 7 pertandingan lainnya.

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Di level uji coba, kedua tim menjalani pertandingan ketujuh di antara mereka, di mana rangkaian itu dimulai sejak tahun 1980, dan timnas Korea unggul dalam dua kesempatan, sementara 3 pertandingan berakhir imbang, sedangkan kemenangan hari ini merupakan yang kedua bagi timnas Arab Saudi.

Kemenangan paling menonjol timnas Arab Saudi atas Korea adalah di semifinal Piala Asia 2000, ketika Talal Al-Meshal mencetak dua gol kemenangan dengan skor 2-1.

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Adapun pertandingan resmi terakhir adalah di babak 16 besar Piala Asia 2023, ketika laga berakhir imbang di waktu normal dengan skor 1-1, sebelum timnas Korea berhasil melaju ke perempat final lewat adu penalti.

Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi akan menjalani pertandingan uji coba baru dalam pemusatan latihannya saat ini di ibu kota Qatar, Doha, setelah Korea Selatan, yaitu ketika menghadapi timnas Uzbekistan pada hari Selasa mendatang.