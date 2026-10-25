Pau Cubarsi, bek Barcelona, berbicara tentang senjata-senjata paling berbahaya milik Real Madrid menjelang laga El Clasico yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Minggu, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan kesepuluh La Liga. Ia menegaskan pentingnya menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, mengingat Los Blancos memiliki para pemain yang mampu menciptakan perbedaan.

Mengenai penilaiannya terhadap pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, Cubarsi mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan "ESPN": "Diomande menampilkan performa hebat dalam beberapa pertandingan terakhir, dan Real Madrid kini memiliki gagasan yang sangat jelas dalam cara bermainnya. Kami harus berkonsentrasi dengan baik untuk mencoba menghentikannya, begitu juga para pemain lainnya, agar kami bisa meminimalkan peluang yang mampu mereka ciptakan, dan memberi diri kami peluang lebih besar untuk meraih kemenangan".

Baca Juga

Bintang Barcelona: Siapa yang tak melihat kualitas Mbappe adalah buta

Pique memprediksi hasil El Clasico, dan mengingatkan Mourinho pada kekalahan telaknya

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Terkait penyerang asal Brasil, Endrick, pemain internasional Spanyol itu mengatakan: "Endrick pemain yang sangat bagus, dan memiliki potensi besar. Mungkin ia tidak mendapat banyak kesempatan pada awalnya, tetapi kini ia mulai mendapatkan ritme pertandingan dan memulihkan iramanya. Ia juga termasuk pemain yang harus kami waspadai dengan baik".

Mengenai absennya Vinicius Junior dari El Clasico dan apakah hal itu menguntungkan Barcelona, Cubarsi menjawab: "Sejujurnya, kami tidak terlalu fokus pada pemain-pemain yang dimiliki lawan. Ketika kami mengetahui susunan pemain utama, kami bersiap secara mental untuk menghadapi para pemain yang perlu kami hentikan, tetapi kami juga memperhitungkan para pemain yang ada di bangku cadangan".

Mengenai bagaimana ia bersiap menghadapi bintang Prancis, Kylian Mbappe, ia berkata: "Mbappe pemain yang memiliki potensi luar biasa, dan mampu menciptakan perbedaan seorang diri. Kau harus menjaga konsentrasimu sepanjang sembilan puluh menit, karena kau tahu ia mampu menentukan hasil pertandingan kapan saja. Karena itu kami harus berada pada tingkat konsentrasi tertinggi saat menghadapinya".



