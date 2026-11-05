Ajax hampir membawa keunggulan 0-1 atas FC Midtjylland hingga turun minum, tetapi tetap kebobolan gol penyama kedudukan meski ada dugaan pelanggaran terhadap Thilo Kehrer. Wasit asal Polandia dan VAR memutuskan mengesahkan gol tersebut kendati kubu Ajax melancarkan protes keras. Analis Ronald de Boer dan Wim Kieft memahami keputusan tim wasit dan justru menyoroti Kehrer.

Menjelang setengah jam pertandingan, Friday Etim menerima umpan ke ruang kosong. Penyerang asal Nigeria itu menjatuhkan bek Ajax, Kehrer, lalu terus berlari, melewati Marc ter Stegen, dan menceploskan bola untuk menyamakan kedudukan.

Para pemain Ajax langsung menghampiri wasit Pawel Raczkowski. Sang pengadil sempat berdiskusi dengan petugas VAR Pawel Pskit, yang juga tidak melihat adanya pelanggaran dalam aksi Etim. Raczkowski pun segera melanjutkan pertandingan.

Komentator Ziggo Sport, Johan van Polanen, sulit memahami keputusan itu dan menyebutnya "gol yang mencurigakan". "Awalnya kami mengira itu pelanggaran," kata De Boer tak lama kemudian. "Namun, ketika saya melihatnya lagi, saya tahu apa yang ingin ia lakukan. Ia ingin mengadang penyerang Nigeria itu, tetapi sang penyerang melewatinya begitu saja. Kehrer juga menggunakan tangannya untuk menahannya."

"Di sini ia ingin menahannya, tetapi sang penyerang melewatinya begitu saja," ujar De Boer saat menganalisis tayangan ulang gol penyama kedudukan itu. "Ia juga meletakkan tangannya, lalu ia menyadarinya: aku terlambat, jadi lebih baik aku menjatuhkan diri."

"Kalau wasit meniup peluit, semua orang akan bilang: 'Oke.' Namun, menurut saya, itu cara bertahan yang bodoh. Ia memilih untuk mengadangnya, tetapi perhitungannya meleset," pungkas De Boer.

Kieft menimpali: "Itu bukan hanya bodoh, tetapi juga sangat ceroboh. Kalau berada di posisi itu, ia seharusnya bisa menilai situasinya dengan jauh lebih baik. Sebab, sekarang ia hanya berdiri di depan gawang," kata Kieft.

Sementara itu, Ajax akan menghadapi sepuluh pemain pada babak kedua. Beberapa menit sebelum turun minum, gelandang tengah Kjell Wätjen menerima kartu kuning kedua akibat pelanggarannya terhadap Abdellah Ouazane.