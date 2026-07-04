Bek Ajax, Dies Janse, berbicara blak-blakan: 'Ide-ide pelatih baru itu aneh'

Dies Janse merasa puas saat mengenang kembalinya ia mengenakan seragam Ajax. Bek berusia 20 tahun itu tampil untuk pertama kalinya sejak masa peminjamannya di FC Groningen pada Sabtu lalu, dalam laga persahabatan yang berakhir dengan kekalahan melawan Panathinaikos (1-3), dan setelah pertandingan ia berbicara dengan penuh keyakinan mengenai staf teknis baru yang dipimpin oleh Míchel.

Janse mengakui bahwa pertandingan pertama dalam masa persiapan ini terutama difokuskan pada membangun ritme pertandingan dan beban fisik. “Pada pertandingan persiapan pertama, kamu selalu harus mencari rangsangan fisik. Kali ini, kami masih harus melakukan beberapa sprint,” katanya kepada saluran resmi Ajax.

Meskipun Ajax kalah 1-3, Janse melihat cukup banyak hal positif. Menurut sang bek, tim berusaha langsung menerapkan prinsip-prinsip permainan yang dipelajari selama latihan. “Pola-pola dan hal-hal yang telah kami pelajari, kami coba terapkan langsung. Prosesnya tentu naik-turun. Kalah 1-3 memang selalu menyebalkan, tapi kami mengambil hal-hal positifnya. Kami akan terus mengasah hal-hal yang ingin kami kembangkan lebih lanjut.”

Setelah satu musim dipinjamkan ke FC Groningen, kembalinya Janse ke Amsterdam masih terasa agak tidak nyata. “Sebenarnya agak aneh. Ini dunia yang unik: tiba-tiba kamu pergi, lalu kebetulan bertemu tiga kali, dan sekarang kamu sudah kembali.”

Di saat yang sama, ia menikmati kembali berada di lapangan latihan bersama rekan-rekan setimnya. “Saya senang bisa bertemu mereka semua lagi dan kembali berlatih dengan energi positif.”

Janse menganggap masa peminjamannya sangat berharga. Tidak hanya mendapat banyak waktu bermain di FC Groningen, di luar lapangan pun ia mengaku telah mengalami perkembangan besar. “Kamu benar-benar tinggal sendiri untuk pertama kalinya dan harus membangun koneksi baru. Kamu jadi lebih cepat dewasa. Itu terjadi dengan cepat dalam setahun.”

Janse juga bersikap positif mengenai kerja sama dengan Míchel dan stafnya. Bek muda ini terkesan dengan visi sepak bola pelatih baru tersebut, meski ia mengakui bahwa komunikasi terkadang masih perlu penyesuaian. “Mereka punya ide-ide unik tentang permainan ini. Seperti yang kalian tahu: bahasa Inggris memang sedikit jadi kendala dan penyampaiannya juga perlu penyesuaian, tapi intinya sudah ada. Nanti pasti akan baik-baik saja. Latihannya intensif. Secara fisik, ritmenya tinggi dan itu hanya akan membawa manfaat.”

Untuk musim baru ini, Janse juga memiliki tujuan pribadi yang jelas. Bek dengan tinggi 1,96 meter ini ingin terutama mengembangkan kelincahannya dan kemampuan bertahan sambil maju ke depan. “Ada dua momen dalam pertandingan di mana saya berpikir: di sini saya seharusnya bisa melakukan penjagaan ke depan. Mungkin saya tidak melakukannya, dan itulah momen-momen yang harus dimanfaatkan. Dengan begitu, saya bisa menjadi bek yang lebih lengkap.”