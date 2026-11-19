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Strahinja Pavlovic membuat perbandingan yang cukup ganjil. Bek AC Milan itu menjadi tamu podcast Serbia SS Calcio dan ditanya, antara lain, tentang mantan pelatihnya, Sérgio Conceição. Pavlovic menyebut metode pelatih asal Portugal itu "mirip Hitler".

Pavlovic, yang berusia 25 tahun, bergabung dengan Milan pada musim panas 2024 dan telah bekerja di bawah empat pelatih hingga kini: Paulo Fonseca, Conceição, Massimiliano Allegri, dan pelatihnya saat ini, Rúben Amorim.

Conceição ditunjuk di Milan pada akhir 2024. Ia mengawali kiprahnya dengan sangat baik lewat keberhasilan menjuarai Supercoppa, tetapi pada akhirnya hanya bertahan setengah tahun sebelum digantikan oleh Allegri.

"Conceição melarang Nutella dan sejak itu kami tidak pernah lagi diizinkan mengonsumsinya," kenang Pavlovic tentang era Conceição. "Dia orang yang baik, saya menyukainya, tetapi metodenya keras. Mirip Hitler."

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"Kami pergi untuk laga tandang dan berpisah di hotel. Para pemain tetap bersama, sementara yang lain tetap di luar. Pelindung lutut dan pelindung siku wajib dikenakan saat latihan, baik ketika cuaca sangat dingin maupun saat suhu 35 derajat."

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"Tiga hari sebelum pertandingan, beberapa pemain pergi ke konser hingga pukul 23.00. Dia punya asisten, atau mata-mata, yang melapor kepadanya. Dia mempermasalahkannya sedemikian rupa sehingga kelima atau keenam pemain itu tidak diizinkan turun ke lapangan pada pertandingan berikutnya."

"Pada pertemuan pertamanya sebagai pelatih Milan, dia datang terlambat 40 menit," kata Pavlovic, memberikan contoh ketiga tentang "metode" Conceição. "Semua pemain dan staf menunggunya. Dia berada di kantornya. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang siapa yang berkuasa. Dia melakukannya dengan sengaja."

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Pavlovic lebih senang dengan masa kerjanya di bawah Allegri, yang musim lalu gagal membawa Milan ke Liga Champions. "Di bawah asuhannya, saya mencatat kemajuan terbesar sejak datang ke Italia."

"Sebagai bek, saya punya kecepatan, kekuatan, dan kemampuan membawa bola keluar dari lini belakang. Saya juga bisa maju dan mencetak gol, tetapi aspek taktik selalu menjadi kelemahan saya," ujar Pavlovic.