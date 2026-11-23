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Valon Behrami mengutarakan pendapatnya tentang Inter tanpa tedeng aling-aling.

Mantan gelandang Swiss yang pernah membela Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli, dan Udinese itu mengatakan dalam siaran langsung di Dazn sebelum laga tandang di markas Atalanta pada Minggu malam: "Inter punya masalah besar di bursa transfer. Kebijakan pemilik untuk berinvestasi pada pemain muda, mengembangkan mereka lalu menjualnya kembali membuat mereka tidak mampu memperpanjang kontrak pemain penting yang akan habis, seperti Calhanoglu, yang masih bisa memberi Anda beberapa tahun lagi di level tinggi".

"Inter tidak punya pemain yang bisa dijual kembali di lini pertahanan selain Bisseck, Carlos Augusto, dan Bastoni: ini masalah. Apalagi klub-klub besar Eropa lainnya, seperti Paris Saint-Germain, menjual para pemain cadangan mereka dengan nilai lebih dari 100 juta euro pada musim panas lalu".

Masih sebelum kick-off, Behrami juga berbicara tentang bek sayap Inggris, Djed Spence: "Dia seperti datang dari La La Land atau Hollywood. Dia merasa dirinya bintang, padahal di sini dia pemain pendukung".

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Kemudian, setelah pertandingan berakhir imbang 4-4, Behrami juga mengkritik kompatriotnya, Akanji: "Masalahnya, dia membawa sikap ini dari Manchester City asuhan Guardiola, tim dominan yang bertahan dengan menguasai bola, tetapi Inter berbeda. Dia juga selalu bersikap seperti itu di tim nasional, tempat dia tidak pernah menjadi pemimpin dan, karena karakternya, tidak akan pernah menjadi pemimpin. Itu juga terlihat dari ucapannya setelah kemenangan atas Como, ketika dia mengatakan tidak melihat sesuatu yang fenomenal pada tim Fabregas: Anda adalah Inter, mengapa membandingkan diri dengan Como? Keduanya menempuh jalan yang sama sekali berbeda. Hal itu juga terlihat di lapangan. Anda masuk untuk membuat pertahanan lebih solid, tetapi justru kesulitan dan kehilangan pemain yang seharusnya dijaga. Dengan kualitas yang dia miliki, saya tidak mengerti apa yang ingin dia capai sebagai pemain".