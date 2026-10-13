Sejak Maret 2024, Max Eberl menjabat sebagai direktur olahraga FC Bayern. Dua musim penuh pertamanya memiliki satu kesamaan: keduanya diwarnai kekhawatiran kehilangan pemain kunci bernilai pasar tinggi secara gratis pada musim panas berikutnya, serta upaya yang sangat intens untuk mencegahnya. Negosiasi yang seolah tak berujung, ketertarikan klub lain yang dijadikan alat menekan, tuntutan baru yang terus bermunculan, dan kabar terbaru mengenai perkembangan perundingan.

Pada akhirnya, Eberl dan jajaran olahraga berhasil menuntaskan kesepakatan-kesepakatan terpenting, meski harus mengerahkan dana yang sangat besar. Pada Februari 2025, Alphonso Davies memperpanjang kontraknya yang hampir habis, dan Jamal Musiala juga menandatangani kontrak baru. Joshua Kimmich menyusul pada Maret. Sementara itu, perpanjangan kontrak Leroy Sane yang semula ditargetkan gagal terwujud. Ia pindah secara gratis ke Galatasaray di Istanbul, keputusan yang tentu saja tidak disesali siapa pun di Munich. Pada Februari 2026, kesepakatan dengan Dayot Upamecano juga tuntas.

Lalu, bagaimana sekarang? Saat ini, satu-satunya perpanjangan kontrak yang mendesak adalah Harry Kane, yang kontraknya habis pada musim panas mendatang. Menurut sejumlah laporan yang sejalan, terobosan dalam negosiasi tercapai pekan lalu. Presiden Herbert Hainer mengatakan hanya tinggal "detail" yang perlu dibereskan, misalnya soal pengaturan hak atas citra dan hak pribadi, sebelum penyerang berusia 33 tahun itu memperpanjang kontrak hingga 2029. Pertanyaannya bukan lagi apakah Kane akan memperpanjang kontrak, melainkan kapan.

Manuel Neuer dan Sven Ulreich kemungkinan akan pensiun pada 2027

Begitu Kane menandatangani kontrak, hanya dua kontrak pemain yang akan habis pada musim panas mendatang, yakni kontrak Manuel Neuer (40) dan Sven Ulreich (38). Kedua kiper veteran itu kemungkinan besar akan mengakhiri karier mereka saat itu. Jonas Urbig diproyeksikan menjadi kiper utama di masa depan, dan kini bahkan sudah muncul perdebatan mengenai kemungkinan pergantian kiper utama lebih cepat.

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Jadi, setelah kesepakatan dengan Kane tuntas, Eberl dan jajaran olahraga tidak lagi menghadapi tekanan jangka pendek terkait perpanjangan kontrak. Begitu pula dalam jangka menengah, seperti terlihat dari situasi pada musim panas 2028. Saat itu, Sacha Boey dan Hiroki Ito (yang justru ingin dilepas Eberl jauh sebelum waktunya), Min-Jae Kim yang juga sesekali disebut sebagai kandidat untuk dijual, serta Serge Gnabry bisa pergi secara gratis. Gnabry saat ini pun lebih berperan sebagai pemain rotasi. Ketika usianya hampir 33 tahun nanti, kemungkinan besar peran pentingnya di lapangan tidak lagi sebesar sekarang.

Artinya, setelah Kane memperpanjang kontrak, seluruh pemain kunci yang menjadi andalan masa depan akan terikat setidaknya hingga 2029. Eberl akan berada dalam situasi yang sangat nyaman dan, jika dibandingkan dengan dua musim sebelumnya, sama sekali tidak biasa baginya. Jauh sebelum pergantian tahun, ia sudah akan menuntaskan semua negosiasi kontrak internal yang mendesak.

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Setelah Harry Kane, kapan Michael Olise memperpanjang kontrak di FC Bayern?

Setelah itu, perpanjangan kontrak yang dilakukan secara strategis dan lebih awal diperlukan untuk mencegah situasi pelik pada musim 2028/29. Sebab, berdasarkan kondisi saat ini, kontrak sejumlah pemain penting akan habis pada 2029, yakni Jonas Urbig, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof, Luis Diaz, Michael Olise, Lennart Karl (dan kemungkinan Kane).

Prioritas utama Eberl adalah memperpanjang kontrak Olise. Pemain Prancis berusia 24 tahun itu berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia sejak bergabung dengan FC Bayern pada 2024 dan terus dikaitkan dengan klub-klub top dunia, terutama Real Madrid. "Kami ingin memperpanjang kontrak Michael melampaui 2029. Itu keinginan kami, tetapi masih ada pihak ketiga," kata Eberl di sela pertandingan yang berakhir 2-2 melawan FC Augsburg pada Sabtu. "Sejujurnya, pembicaraan bahkan belum dimulai."

Memang, dari sudut pandang klub Munich tersebut, belum ada keharusan konkret untuk segera bertindak, terlebih Olise saat ini tidak memiliki klausul pelepasan dan menerima gaji yang, untuk pemain sekelasnya, tergolong cukup moderat, yakni kabarnya 16 juta euro. Jika memperpanjang kontrak, ia tentu akan naik ke kelompok gaji yang sama dengan dua pemain bergaji tertinggi saat ini, Kane dan Musiala (masing-masing sekitar 25 juta euro).

FC Bayern: Sampai kapan kontrak para pemain berlaku?