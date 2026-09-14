José Mourinho, pelatih Real Madrid, tampil dalam konferensi pers menjelang laga kontra Elche yang dijadwalkan berlangsung Selasa malam di Stadion "Martínez Valero", dalam pekan keenam kompetisi Liga Spanyol, membicarakan persiapan timnya, kondisi sejumlah bintangnya, serta gaya bermain yang ingin ia tanamkan bersama tim.

Dalam konferensi pers yang detailnya diberitakan media Spanyol tersebut, Mourinho menyentuh sejumlah topik penting di dalam Real Madrid, mulai dari Vinicius Junior dan Arda Guler, kemudian perkembangan kondisi Tchouameni, hingga filosofinya soal pressing tinggi dan pengaturan menit bermain para pemain, sebelum menutup penampilannya dengan komentar mencolok seputar tendangan penalti.

Mourinho merangkum tujuannya dengan jelas soal laga melawan Elche, dengan mengatakan: "Saya ingin menang. Saya ingin bermain bagus dan menang, tidak lebih dari itu," menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada meraih kemenangan sekaligus menampilkan level yang ia inginkan dari timnya.

Menaikkan ekspektasi untuk Guler

Pelatih asal Portugal itu menunjukkan kekaguman besar terhadap Arda Guler, memuji kemampuannya menciptakan perbedaan di dalam lapangan, dan berkata: "Kualitasnya luar biasa: visinya yang tajam, ketegasannya, kestabilan yang ia berikan pada penampilan tim, dan kreativitasnya. Ia memiliki potensi yang sangat besar, dan statistiknya memang sudah mengesankan."

Mourinho menambahkan dengan nada mencolok: "Mungkin saya tidak ingin melebih-lebihkan dan mengatakan bahwa ia yang terbaik, terbaik, terbaik, 3 kali, tetapi ya, ia yang terbaik, terbaik."

Sebaliknya, Mourinho menuntut Vinicius untuk lebih tegas di depan gawang, menilai bahwa versi terbaik dari pemain Brasil itu muncul ketika ia mampu mengubah peluang menjadi gol, meski ia menegaskan pentingnya kerja kolektif dan perkembangan sehari-hari.

Ia berkata: "Kondisi terbaiknya adalah mencetak gol. Jelas bahwa menciptakan gol itu penting, kerja kolektif sangat penting, dan kerja sehari-hari itu penting serta ia menjalankannya dengan sempurna, tetapi ada Vinicius yang lain."

Mourinho menjelaskan proyeknya

Mourinho menanggapi pernyataannya sebelumnya soal kebutuhannya akan 3 bulan untuk melihat Real Madrid dalam bentuk yang ia inginkan, menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud memiliki solusi ajaib, melainkan mencapai tim yang lebih berkembang seiring berlanjutnya kerja.

Ia berkata: "Maksud saya adalah bahwa saya ingin menjadi lebih baik dari kondisi saya hari ini dalam 3 bulan, tetapi saya tidak memiliki resep ajaib yang membuat kami sangat kuat dalam 3 bulan."

Ia menegaskan bahwa perkembangan datang secara bertahap melalui pertandingan dan sesi-sesi latihan, memastikan bahwa meningkatnya keselarasan dan berlanjutnya kerja bersama tim pelatih membantu tim untuk membaik.

Pressing tinggi

Pelatih asal Portugal itu berbicara tentang gaya bertahan yang ingin ia terapkan, menegaskan bahwa pressing tinggi tidak mungkin berlangsung sepanjang pertandingan, dan bahwa timnya harus mampu mengubah gayanya sesuai jalannya laga.

Ia menjelaskan: "Saya tidak menganggap mungkin melakukan pressing tinggi sepanjang sembilan puluh menit; ini bukan gaya kami," seraya menegaskan pada saat yang sama bahwa ia tidak ingin Real Madrid berubah menjadi tim yang hanya mundur dan bertahan.

Ia menambahkan: "Saya tidak suka gaya bertahan menumpuk, tetapi saya juga tidak ingin terlalu menderita karena lawan mencetak dua atau 3 gol yang memaksa penjaga gawang melakukan penyelamatan-penyelamatan hebat."

Tchouameni kembali

Mourinho menegaskan bahwa Tchouameni akan mendapatkan peran yang lebih besar pada periode mendatang, setelah ia tampil dalam waktu yang terbatas di pertandingan-pertandingan sebelumnya usai kembalinya.

Ia berkata: "Ia terus membaik, dan merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Ia akan bermain besok. Saya tidak bisa menentukan berapa menit yang akan ia mainkan saat ini."

Ia juga menjelaskan bahwa tim pelatih menangani beban fisik para pemain dengan hati-hati, menunjukkan adanya rencana terpadu untuk pencegahan cedera yang mencakup kerja di ruang gym, latihan individu, dan pemantauan medis.

Kontroversi Ballon d'Or

Ketika ditanya soal pernyataan Lamine Yamal mengenai penghargaan Ballon d'Or dan kelayakannya meraihnya, Mourinho menolak masuk ke dalam perdebatan dengan pemain Barcelona itu, dengan mengatakan singkat: "Saya tidak mengomentari pernyataan para pemain. Saya menghormati semua pendapat, tetapi saya tidak mengomentarinya."

Ia juga berbicara tentang kemungkinan memadukan Valverde dan Tchouameni di lini tengah, menegaskan bahwa persoalannya bukan pada apakah para pemain bertipe bertahan atau menyerang, melainkan pada mencapai keseimbangan yang dibutuhkan di dalam lapangan, dengan peran masing-masing pemain yang berbeda sesuai karakteristiknya.

Adu penalti

Di akhir konferensi pers, dan ketika pembicaraan tampak sudah mencapai penghujungnya, Mourinho melontarkan komentar mencolok yang ia sampaikan: "Tidak ada pertanyaan soal adu penalti? Ini aneh, bukan?", meninggalkan isyarat samar seputar isu perwasitan menjelang laga melawan Elche.