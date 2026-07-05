Beberapa minggu setelah dibebaskan, Rai Vloet menandatangani kontrak dengan klub barunya

Beberapa minggu setelah dibebaskan, Rai Vloet telah menemukan klub baru. Gelandang berusia 31 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan Cape Town City FC, yang berlaga di divisi kedua Afrika Selatan.

Vloet telah bebas sejak 20 Mei, setelah menjalani hukuman penjara selama 2,5 tahun akibat kecelakaan lalu lintas yang mematikan yang menewaskan seorang anak laki-laki berusia empat tahun. Gelandang tersebut saat itu dalam pengaruh alkohol dan mengemudi dengan kecepatan berlebihan.

Setelah dibebaskan, ia sudah berbicara kepada Tubantia mengenai kelanjutan karier sepak bolanya. “Apakah saya akan mendapat kesempatan kedua di dunia sepak bola atau tidak, itulah motivasi saya untuk tetap bugar.”

Melanjutkan karier di Belanda tidak mungkin dilakukan. “Saya memang ingin, tapi tidak ada manajer yang berani melakukannya. Orang-orang yang saya ajak bicara berkata: ‘Rai, sebagai pemain, kami akan langsung merekrutmu. Namun, mengingat reaksi para penggemar, sponsor, dewan komisaris, dan media, kami tidak berani melakukannya,’” ujarnya.

Cape Town City kini menawarkan jalan keluar bagi Vloet. Klub tersebut telah mengumumkan kedatangannya, dan sekaligus mengumumkan bahwa Vloet akan bermain dengan nomor punggung 10. Belum jelas berapa lama kontrak yang telah ia tandatangani.