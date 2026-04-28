Beberapa hari menjelang laga PSV melawan Ajax, Peter Bosz juga menerima kabar yang sangat menggembirakan

Ruben van Bommel telah mengambil langkah penting dalam proses rehabilitasinya, demikian dilaporkan ESPN pada Selasa pagi. Penyerang tersebut kembali terlihat berlatih di lapangan latihan PSV, yang menggelar sesi latihan terbuka di Stadion Philips pada hari Selasa.

Masalah menimpa penyerang sayap kiri muda ini pada 21 September, saat ia mengalami robekan ligamen cruciatum dalam laga puncak melawan Ajax (2-2). Kini, 219 hari kemudian, Van Bommel kembali ke lapangan latihan.

Dengan demikian, ia mengambil langkah penting dalam pemulihannya. "Van Bommel bergabung dengan grup pada Selasa, namun menjalani program latihan individu," kata ESPN. "Ia ikut serta dalam latihan passing dan tendangan."

Namun, PSV belum bisa mengandalkan kembalinya Van Bommel ke skuad dalam waktu dekat, kata stasiun TV berbayar tersebut. "Ia pun belum akan kembali bermain musim ini; ia fokus pada musim depan."

Ini akhirnya menjadi kabar baik bagi Peter Bosz, yang menghabiskan akhir pekan bersama timnya di Ibiza. Pelatih tersebut, menjelang laga melawan Ajax Sabtu malam, melihat banyak opsi yang hilang.

Pelatih kepala di Johan Cruijff ArenA tidak dapat memainkan Ivan Perisic, dan Ismael Saibari juga menjadi tanda tanya besar. Pemain Kroasia itu sedang menjalani skorsing, sementara Saibari mengalami keluhan. Pemain asal Maroko itu pun tidak hadir dalam sesi latihan pada Selasa.

Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Alassane Pléa, dan Wessel Kuhn juga absen akhir pekan ini. Keempat pemain tersebut sedang menjalani rehabilitasi akibat cedera jangka panjang.