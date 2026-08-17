Sayangnya, sampai saat ini belum ada penjelasan atau pernyataan resmi. Akan sangat menarik untuk mengetahui mengapa Juventus Turin memperlakukan gelandang bertahan mereka, Arthur Melo, seperti yang belakangan ini dilakukan.

Pada 2020, Si Nyonya Tua mentransfer 80,6 juta euro kepada FC Barcelona untuk memboyong pemain Brasil tersebut. Hanya empat pemain dalam sejarah panjang klub yang menelan biaya lebih mahal bagi Juve. Bahkan di Barca, hingga kini Melo masih menjadi pemain termahal kedua yang dilepas dalam sejarah setelah Neymar.

Sekadar mengingatkan: Melo datang ke Turin saat itu, sementara Miralem Pjanic pada waktu yang sama pindah ke klub Katalan tersebut. Bagi kedua klub, ini adalah sebuah kesepakatan untuk mempercantik laporan keuangan tahunan mereka lewat pemasukan besar pada tahun fiskal. Belakangan, kesepakatan itu bahkan sempat menjadi sorotan polisi keuangan, tetapi pada akhirnya peradilan Italia tidak menemukan bukti adanya penyimpangan.

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Arthur Melo sudah lebih dari empat tahun tidak memainkan satu laga pun untuk Juventus Turin

Kini situasinya adalah Melo sudah lebih dari empat tahun tidak memainkan satu pertandingan pun untuk Juventus. Penampilan terakhirnya adalah final Coppa Italia pada 11 Mei 2022 (2:4 setelah perpanjangan waktu), ketika ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-84. Klub Italia itu sudah empat kali meminjamkannya dan memperpanjang kontraknya beberapa kali selama bertahun-tahun untuk menekan biaya amortisasi dalam neraca semaksimal mungkin dan dengan demikian membuatnya lebih menarik di pasar transfer.

Sekarang Melo, yang kini berusia 30 tahun, dengan kontrak hingga 2027 dan gaji bersih tahunan yang kabarnya mencapai lima juta euro, kembali muncul. Dan sekali lagi kedua pihak berusaha mencari solusi final untuk berpisah. Apakah itu akan berhasil, dengan dua pekan tersisa sebelum bursa transfer ditutup, sangat diragukan.

Belakangan, sejumlah media internasional kompak melaporkan bahwa Melo berada di urutan teratas daftar keinginan pelatih baru Besiktas, Vincenzo Italiano. Keduanya sudah bekerja bersama pada musim 2023/24 di AC Florenz.

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Juventus Turin sudah meminjamkan Arthur Melo ke empat klub

Fiorentina adalah klub peminjaman kedua Melo. Sebelumnya, ia bermain selama setahun untuk FC Liverpool di bawah asuhan Jürgen Klopp, tetapi, terutama karena cedera, hanya tampil selama 13 menit dalam satu-satunya pertandingan. Setelah Florenz, ia menuju Girona, dan yang terbaru Melo bermain untuk klub masa kecilnya, Gremio Porto Alegre. Di sana ia dibina antara 2010 dan 2018, sebelum Barcelona merekrutnya seharga 31 juta euro.

Masalah Juve: keempat klub itu memilih untuk tidak menebus opsi pembelian sang gelandang. Yang terbaru, sebenarnya semua sudah disiapkan bersama Gremio. Melo sangat ingin lanjut di sana, seperti yang ia sampaikan pada pertengahan Maret kepada portal olahraga terbesar Brasil Ge Globo: "Jika Juventus siap bernegosiasi, tentu semua orang tahu bahwa saya ingin bertahan. Saya sudah mengatakannya berkali-kali: ini adalah rumah saya."

Klub Turin itu memang siap bernegosiasi, tetapi sekali lagi tidak tercapai kesepakatan. Gremio menyatakan dengan sangat jelas bahwa meski ada minat "dari kedua pihak untuk melanjutkan kerja sama", mereka tidak menemukan titik temu secara finansial. Menurut rumor, Juve meminta delapan hingga sepuluh juta euro.

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Arthur Melo di FC Barcelona: pujian dari Lionel Messi

Sulit dipahami mengapa Si Nyonya Tua memilih membiarkan kesepakatan itu gagal. Mengeluarkan Melo dari pembukuan dan skuad bagaimanapun sudah menjadi tujuan selama bertahun-tahun. Sebaliknya, prototipe flop transfer ini tetap dipertahankan di tim hanya karena selisih beberapa juta, padahal ia sama sekali tidak punya prospek lagi di sana dan klub sendiri sudah menginvestasikan hampir 140 juta pada musim panas ini untuk pemain-pemain baru.

Bagi pemain yang sudah 22 kali memperkuat tim nasional itu, yang terakhir kali tampil untuk Selecao pada akhir Maret 2022, ini untuk sementara menjadi titik rendah lain dalam kariernya. Padahal kariernya di Eropa dimulai dengan sangat menjanjikan.

Mantan pengatur permainan Barca, Xavi, mengatakan setelah pensiun bahwa Melo mengingatkannya pada dirinya sendiri. Lionel Messi juga pernah memujinya. Pada awalnya, Melo memang menunjukkan performa kuat di Spanyol. Namun, itu semakin jarang terlihat. Cedera datang semakin sering, demikian pula rumor soal kehidupan pribadi yang tidak profesional. Ia disebut tidak menolak pesta-pesta yang diselenggarakan Neymar.

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Arthur Melo lama cedera di FC Liverpool

Meski begitu, Melo tidak ingin meninggalkan Blaugrana ketika kesepakatan pertukaran yang meragukan dengan Pjanic itu terjadi. Di Turin ia nyaris tidak mampu menjejakkan kaki, dan status sebagai pemain inti juga sangat jauh darinya, termasuk karena banyaknya cedera.

Setelah dua tahun, saat Melo berusia 26 tahun, Liverpool merespons absennya Thiago dan Alex Oxlade-Chamberlain dan merekrutnya sesaat sebelum penutupan bursa transfer dengan biaya peminjaman 4,5 juta euro meski kondisi kebugarannya tertinggal. Opsi pembeliannya berada di angka 37,5 juta. Tak lama kemudian ia mengalami cedera paha disertai operasi setelahnya. Melo absen hampir lima bulan.

Setelah kembali, ia penuh semangat. "Saya menantikan untuk menunjukkan versi baru Arthur ini," katanya dalam wawancara dengan GOAL pada Mei 2023. "Saya menantikan masa depan. Musim ini saya menderita, saya mengalami beberapa momen sulit, tetapi itu memberi saya bekal untuk musim berikutnya."

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Arthur Melo: stabil di Florenz, hanya 150 hari di Girona

Itu membawanya ke Florenz dan di sana segalanya memang berjalan jauh lebih baik. Melo akhirnya tampil stabil dan memainkan 48 pertandingan (32 kali sebagai starter). Namun, Viola tetap membiarkan kesempatan membelinya seharga 20 juta berlalu begitu saja.

Lalu semuanya kembali menurun. Juve tidak menemukan peminat untuk Melo pada bursa transfer musim panas, dan setelah berbulan-bulan tanpa menit bermain, Girona bergerak pada musim dingin. Melo bertahan 150 hari dan mencatatkan 15 pertandingan, dua pertiganya ia jalani sejak awal.

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Apa rencana Juventus Turin untuk Arthur Melo?

Terakhir bersama Gremio, ia kembali tampil meyakinkan secara konsisten. Dalam 17 dari 23 pertandingan, Melo masuk susunan pemain inti, dan beberapa kali ia mengenakan ban kapten. Gremio menjuarai kejuaraan negara bagian Rio Grande do Sul. Tidak sedikit yang bahkan menuntut namanya dipanggil ke Piala Dunia bersama tim nasional yang ia antarkan menjuarai Copa America pada 2019.

Pada akhirnya, perjalanan karier Melo sudah lama terbaca seperti sebuah kesalahpahaman epik yang terdiri dari ekspektasi tinggi, banyak nasib buruk karena cedera, dan taktik akuntansi. Yang terutama tersisa adalah pertanyaan tentang apa sebenarnya yang masih ingin dicapai Juventus dengannya. Bab ini telah menjadi contoh utama perencanaan skuad dan finansial yang meleset. Fakta bahwa Juve tetap lebih memilih menaruh namanya di daftar gaji ketimbang membuat konsesi ekonomi menjadi puncak dari semuanya.

Arthur Melo: sekilas karier profesionalnya