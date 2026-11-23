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Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, mengungkapkan kejutan terkait masa depan bintang asal Prancis, Michael Olise. Ia bercerita tentang telepon tak biasa yang diterima klub dari Real Madrid pada musim lalu, menyusul rumor yang mengaitkan sang pemain dengan kepindahan ke Los Blancos.

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Menurut harian Jerman “Bild”, Eberl membeberkan detail kejadian tersebut saat mengunjungi salah satu perkumpulan suporter Bayern Munich di kota Ratingen pada Minggu kemarin. Ia menjelaskan bahwa Real Madrid dua kali menghubungi klub Bavaria itu terkait Olise, tetapi kedua panggilan telepon tersebut tidak bertujuan untuk bernegosiasi demi merekrutnya.

Eberl mengatakan bahwa klub Spanyol itu hanya ingin menegaskan tidak adanya kontak apa pun terkait sang pemain. “Real Madrid menelepon kami dua kali untuk menegaskan bahwa sama sekali tidak pernah ada kontak, dan tidak akan ada kontak,” ujarnya. Real Madrid juga merilis pernyataan resmi untuk menegaskan sikap mereka.

Panggilan telepon itu muncul setelah beredarnya sejumlah laporan pada Juli lalu yang menyebut Olise ingin meninggalkan Bayern Munich dan pindah ke Real Madrid.

Laporan-laporan tersebut mengklaim bahwa sang pemain telah memberi tahu rekan-rekannya di tim nasional Prancis tentang keinginannya menjalani pengalaman baru di ibu kota Spanyol saat tampil di Piala Dunia.

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Rumor itu semakin kencang setelah beredar kabar bahwa Kylian Mbappé berbicara dengan Olise mengenai keunggulan hidup di Madrid dan memuji peran yang dapat dimainkannya di Real Madrid.

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Meski membantah kabar tersebut, Eberl mengakui bahwa saat itu ia tidak sepenuhnya yakin sang pemain akan bertahan di Bayern.

Sang direktur olahraga juga mengenang momen lucu bersama Olise selama Piala Dunia. Ia menerima pesan dari sang pemain dan sempat ragu untuk membukanya, sebelum akhirnya mendapati bahwa pesan itu berisi foto Olise bersama Manu Koné, yang kini bermain untuk Roma.

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Eberl sebelumnya merekrut Koné dari Toulouse untuk Borussia Mönchengladbach pada musim dingin 2021.

Bayern Munich bertekad mempertahankan Olise, yang telah menampilkan performa impresif sejak bergabung dengan tim pada musim panas 2024.

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Winger asal Prancis itu telah mencetak 54 gol dan 61 assist dalam 123 pertandingan resmi, sementara kontraknya saat ini berlaku hingga musim panas 2029.

Manajemen klub berupaya memperpanjang kontrak sang pemain, tetapi negosiasi resmi dengan para agennya hingga kini belum dimulai, meskipun sudah ada komunikasi awal pada musim gugur 2025.

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CEO Jan-Christian Dreesen menegaskan bahwa pembicaraan akan dimulai pada waktu yang tepat, sedangkan Uli Hoeneß menyebut klub akan berbicara dengan sang pemain selama musim berjalan untuk mengetahui sikapnya terkait perpanjangan kontrak.

Di saat yang sama, Bayern menghadapi masalah karena Olise mengalami memar di bagian depan kaki kirinya saat bermain imbang 1-1 melawan Köln pada Jumat malam.

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Hasil pemeriksaan memastikan ia tidak mengalami cedera serius, tetapi pada Sabtu ia terlihat menggunakan kruk dan mengenakan sepatu medis khusus, serta menjalani perawatan setiap hari di markas klub.

Penampilan Olise melawan Lille di Liga Champions pada Rabu tampaknya kecil kemungkinannya, terlebih di tengah absennya sejumlah pemain lini serang, di antaranya Ismael Saibari, Serge Gnabry, dan Harry Kane, ditambah Alphonso Davies.