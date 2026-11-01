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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Bayern Munich Umumkan Cedera Al-Saibari, Jalani Operasi

I. Saibari
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Morocco
S. Gnabry
Maroko
Jerman

Pukulan telak bagi Bayern Munich

Bayern Munich menerima pukulan ganda setelah dipastikannya absennya Ismael Saibari dan Serge Gnabry dari skuad Die Bayern dalam periode mendatang.

Keduanya mengalami cedera saat menghadapi Borussia Dortmund, yang berakhir imbang (2-2), pada Sabtu malam, dalam ajang Bundesliga.

Bayern Munich mengatakan, dalam pernyataan di situs resminya: "Saibari mengalami robekan pada ligamen sindesmosis di bagian kanan sendi pergelangan kaki, dan pemain internasional Maroko itu telah menjalani operasi yang berjalan sukses."

Klub Jerman itu menambahkan: "Di sisi lain, Gnabry mengalami robekan otot di bagian belakang paha kiri."

Bayern Munich menempati puncak klasemen Bundesliga dengan 18 poin setelah 8 pekan pertama.

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