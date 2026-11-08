Momen kembalinya pelatih asal Belgia, Vincent Kompany, ke bangku cadangan Bayern Munich semakin dekat, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Uli Hoeness, presiden kehormatan klub Bavaria tersebut.

Kompany sempat pingsan saat menyaksikan sesi latihan tim muda, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sejak saat itu, asistennya, Aaron Danks, mengemban tanggung jawab menangani klub Bavaria tersebut.

Kabar yang datang dari Munich tampak sangat positif, karena Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, mengungkapkan bahwa Kompany akan kembali bergabung dengan tim setelah jeda internasional berakhir.

Ia menjelaskan dalam pernyataan kepada jaringan "BR24" yang dikutip surat kabar Sport Spanyol, Minggu: "Dia akan kembali kepada kami dalam dua atau tiga pekan. Jadi setelah jeda internasional, dia akan kembali ke bangku cadangan. Dia bekerja dua belas jam sehari, enam hari sepekan: itu jelas terlalu berlebihan."

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Surat kabar Spanyol itu mengomentari, "Kata-kata ini jauh lebih menenangkan dibandingkan dengan yang disampaikan direktur olahraga Max Eberl setelah kemenangan Sabtu atas Mainz, saat ia berkata: 'Vinny (Kompany) menunjukkan kemajuan yang baik dalam pemulihannya. Namun, kami masih harus menunggu lampu hijau dari para dokter sebelum mengizinkannya kembali.'"

Dan jika prediksi Hoeness benar, Kompany bisa kembali ke bangku cadangan pada laga Bundesliga melawan Koln pada 20 November ini.

Lima hari kemudian datang laga Liga Champions Eropa melawan Lille (25 November), sebelum bertandang ke markas Hamburg pada Sabtu berikutnya.

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