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Direktur olahraga Bayern Munich, Max Eberl, memperkirakan lama absen pemain asal Kanada yang sedang cedera, Alphonso Davies.

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Davies mengalami cedera saat membela tim nasional negaranya melawan Guatemala, tetapi Eberl menilai cedera tersebut tidak separah yang semula dikhawatirkan, dan klub yakin sang pemain mampu kembali ke level terbaiknya seperti dulu.

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Dalam konferensi pers, Eberl mengatakan Bayern tidak memperkirakan masa absen sang bek kiri akan berlangsung lama. Ia menjelaskan: "Pertama, kami tidak memperkirakan masa absennya akan selama itu. Tanpa menyebut tanggal pasti, kami rasa absennya tidak akan lebih dari dua atau tiga pekan, dan itu berarti cederanya tidak separah yang mungkin terjadi."

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Petinggi asal Jerman itu menambahkan bahwa Davies telah melewati masa sulit, baik secara pribadi maupun sebagai atlet. Menurutnya, pembicaraan tentang pemain sering kali hanya berfokus pada gelar, penghargaan, dan gol, tanpa cukup menyinggung perjalanan pribadi serta rintangan yang harus mereka lalui sepanjang karier.

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Eberl melanjutkan: "Davies telah melalui situasi yang sulit. Cukup ingat cedera serius yang ia alami saat membela tim nasional negaranya, yakni cedera lutut yang parah, lalu masalah otot yang menyusul setelahnya."

Ia menambahkan: "Dan sekarang datang kejadian terbaru ini, setelah ia terpeleset di lapangan yang kondisinya sangat buruk di Guatemala. Terus terang, situasinya tidak mungkin lebih buruk lagi baginya."

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Direktur olahraga Bayern itu menegaskan bahwa dampak psikologis cedera sama pentingnya dengan aspek fisik. "Tentu saja, ia adalah pemain sekaligus manusia yang punya perasaan, dan hal seperti ini memengaruhinya. Namun, justru di sinilah tanggung jawab kami, dan itulah yang kami lihat bersamanya," ujarnya.

Eberl menambahkan: "Sebelum jeda internasional, Davies sedang dalam perjalanan untuk kembali menjadi pemain seperti sebelum cedera lutut yang parah itu. Kami 100% yakin bahwa dengan dukungan kami, klub, dan para suporter kami, ia akan kembali ke level tersebut. Ia akan segera kembali ke lapangan dan sekali lagi menjadi tambahan kekuatan besar bagi tim."

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Davies yang berusia 25 tahun mengalami cedera baru tersebut saat Kanada menang 3-2 atas Guatemala pada 13 November ini di perempat final CONCACAF Nations League.

Pemain Bayern Munich itu terpaksa meninggalkan lapangan ketika laga baru berjalan 6 menit, setelah terjatuh saat berusaha menghentikan serangan lawan.

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Pada 16 November, setelah sang pemain menjalani pemeriksaan medis, klub asal Bavaria itu mengumumkan bahwa Davies mengalami robekan ringan pada otot paha belakang kiri, tanpa menyebutkan lama absennya saat itu.

Cedera baru ini datang setelah Davies lama bergelut dengan cedera. Pada Maret 2025, ia mengalami robek ligamen anterior cruciate (ACL) di lutut kanan, disertai cedera meniskus, saat membela timnas Kanada.

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Saat itu ia menjalani operasi, kemudian program rehabilitasi panjang selama 261 hari, sebelum kembali merumput pada Desember tahun yang sama.