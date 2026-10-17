Bayern Munich tampil luar biasa saat menghancurkan RB Leipzig pada Sabtu malam. Tim asuhan Vincent Kompany menang telak 6-1 di Allianz Arena, antara lain berkat hattrick Luis Díaz. Bayern sempat tampak akan menyamai kemenangan terbesar mereka atas Leipzig, yakni 6-0 tahun lalu, tetapi gol balasan pada menit-menit akhir menggagalkannya.

Kompany kembali harus bermain tanpa Manuel Neuer, sehingga Jonas Urbig mengawal gawang. Mantan pemain PSV, Ismael Saibari, juga mendapat tempat di susunan pemain inti Bayern, bersama Dayot Upamecano dan Aleksandar Pavlovic. Di kubu Leipzig, pelatih Martin Demichelis antara lain menurunkan Lukas Klostermann, Rocco Reitz, dan Christopher Nkunku.

Bayern mengambil inisiatif sejak peluit pertama dan nyaris tidak memberi Leipzig kesempatan mengembangkan permainan. Setelah dua belas menit, Díaz membuka keunggulan usai Joshua Kimmich mengirim umpan apik yang menempatkan pemain Kolombia itu di belakang lini pertahanan. Berhadapan satu lawan satu dengan Maarten Vandevoordt, Díaz tetap tenang dan mengarahkan bola ke sudut kiri bawah gawang: 1-0.

Tim tuan rumah terus mendominasi dan menggandakan keunggulan pada menit ke-26. Díaz memanfaatkan ruang di sisi kiri lalu mengumpan kepada Pavlovic, yang melepaskan tembakan kaki kiri ke sudut dekat. Delapan menit kemudian, Michael Olise mengubah skor menjadi 3-0 setelah bekerja sama dengan Harry Kane dan menuntaskannya lewat tembakan terarah ke sudut kanan bawah gawang.

Leipzig beruntung tidak tertinggal lebih jauh saat turun minum. Vandevoordt melakukan sejumlah penyelamatan untuk mencegah kekalahan yang lebih telak pada babak pertama. Ia juga melihat upaya Olise mengenai kakinya sebelum membentur tiang. Saibari pun terlibat aktif dalam serangan Bayern, tetapi mantan pemain PSV itu dua kali gagal menaklukkan Vandevoordt.

Demichelis berusaha membalikkan keadaan dengan melakukan dua pergantian pemain saat jeda, tetapi langkahnya nyaris tidak membuahkan hasil. Baru dua menit babak kedua berjalan, Díaz kembali mencetak gol setelah menerima umpan Kane di sisi kiri. Pemain Kolombia itu melewati Klostermann, yang nyaris tidak bereaksi, lalu melepaskan tembakan keras ke sudut bawah sisi jauh gawang: 4-0.

Kane kemudian turut mencetak gol. Pada menit ke-53, penyerang Inggris itu berada di posisi yang tepat untuk menyambar umpan silang Archie Brown dari jarak dekat, setelah Díaz terlibat dalam serangan tersebut. Enam menit kemudian, Kompany menarik empat pemain sekaligus, termasuk Saibari dan Kane, yang digantikan oleh Serge Gnabry dan Lennart Karl.

Bayern belum puas mencetak gol. Pada menit ke-69, Díaz melengkapi hattrick-nya melalui tembakan dari luar kotak penalti setelah sepak pojok pendek dan umpan Olise. Olise kemudian masih sempat membentur mistar, tetapi skor tetap 6-0.

Pada menit kedua waktu tambahan, Andrija Maksimovic mencetak gol hiburan bagi Leipzig lewat tembakan keras yang mengenai bagian bawah mistar, sehingga Bayern akhirnya menang 6-1. Tim tuan rumah memanfaatkan hilangnya poin Borussia Dortmund saat menghadapi Union Berlin (0-0) sebelumnya pada hari yang sama dan mengambil alih puncak klasemen Bundesliga. Leipzig berada di posisi ketujuh.