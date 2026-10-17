Bayern Munich meraih kemenangan telak atas tamunya Leipzig dengan skor 6-1, pada Sabtu malam ini di Allianz Arena, dalam lanjutan pekan keenam Bundesliga.

Dengan kemenangan ini, raksasa Bavaria melompat ke puncak klasemen sementara dengan 14 poin, menunggu berakhirnya pekan ini, sementara Leipzig tertahan di angka sembilan poin, di posisi ketujuh.

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Luis Diaz membuka keunggulan Bayern Munich pada menit ke-12, setelah memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich, sebelum Aleksandar Pavlovic menambah gol kedua pada menit ke-26, lewat umpan Diaz.

Michael Olise memperlebar keunggulan tuan rumah dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-34, setelah umpan dari Harry Kane, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tiga gol tanpa balas untuk Bayern.

Pada awal babak kedua, Diaz kembali menggetarkan gawang pada menit ke-47, memanfaatkan umpan Kane, sebelum striker Inggris itu mencetak gol kelima pada menit ke-52, dengan bantuan Nathanael Brown.

Bintang Kolombia itu menuntaskan setengah lusin gol pada menit ke-69, melengkapi tiga gol pribadinya di laga ini (hat-trick).

Sebelum pertandingan berakhir, Andrija Maksimovic mencetak gol hiburan bagi Leipzig pada menit ke-90+2.

Sebelumnya, Bayern Munich bermain imbang dalam dua pertandingan terakhirnya, 2-2 melawan Augsburg di Bundesliga, dan 3-3 kontra Viking dari Norwegia di Liga Champions Eropa.



