Bayern Munich bersiap memulai negosiasi perpanjangan kontrak bintang asal Prancisnya, Michael Olise, yang kontrak saat ini akan berakhir pada 2029, dan hal itu dilakukan setelah berakhirnya jeda internasional.

Menurut surat kabar Jerman "Sport Bild", negosiasi ini diperkirakan akan sedikit lebih sulit dibandingkan negosiasi dengan "Harry Kane", selain itu klub hingga kini masih belum mengetahui niat sang pemain maupun agennya.

Bayern Munich berupaya menaikkan gaji Olise agar setara dengan gaji pemain Inggris tersebut — yakni menaikkannya dari 14 juta euro menjadi 25 juta euro — demi memastikan ia bertahan di klub hingga tahun 2032, sebagaimana diberitakan surat kabar Spanyol "AS".

Salah satu argumen yang digunakan untuk meyakinkan pemain Prancis itu adalah bahwa kenaikan gaji ini akan mulai berlaku pada musim panas mendatang.

Adapun bagi Olise, tuntutan utamanya adalah keberadaan klausul pelepasan, sebuah butir yang tidak tercantum dalam kontraknya saat ini.

Menurut surat kabar Jerman tersebut, menetapkan nilai 200 juta euro untuk tujuan itu dianggap sebagai hal yang wajar; sebab masa depan pemain Prancis itu masih menggantung, sementara Real Madrid mengamati situasi dari dekat.

Liverpool juga memantau kondisi Olise dengan penuh perhatian, sementara Bayern Munich berupaya menuntaskan ketidakpastian ini secepat mungkin, dan Max Eberl baru-baru ini menjelaskan bahwa tujuan klub adalah mengetahui — paling lambat pada musim panas mendatang — apakah sang pemain terbuka terhadap gagasan memperpanjang kontraknya hingga setelah tahun 2029.

Bayern Munich memiliki segala alasan yang mendorongnya untuk mempercepat langkah; sebab Olise telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bintang paling menonjol di tim, di mana ia mengawali musim dengan mencetak delapan gol dan menciptakan empat gol lainnya hanya dalam tujuh pertandingan, dan nilai pasarnya saat ini mencapai 170 juta euro.



