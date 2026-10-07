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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
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Bayern Munich Perbarui Minat kepada Dani Olmo, Pemain Barcelona Ambil Keputusan

Barcelona vs Getafe
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Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg
Bayern Munich
Bundesliga
D. Olmo
Spanyol
Jerman

Bayern Munich berusaha mendatangkannya dari Leipzig

 Sebuah laporan media Spanyol pada hari Rabu ini mengungkap sikap Dani Olmo, bintang Barcelona, terkait ketertarikan Bayern Munich untuk merekrutnya pada periode mendatang.

Surat kabar "Marca" mengatakan bahwa Dani Olmo merupakan pemain penting bagi timnas Spanyol dan Barcelona, dan ia tengah berada di puncak performanya, yang membuat nilainya meningkat dan menjadikannya incaran klub-klub lain.

Laporan-laporan yang datang dari Jerman menegaskan ketertarikan Bayern Munich untuk merekrutnya, klub yang sebelumnya pernah menjajaki kemungkinan mendatangkannya ketika ia masih berada di Leipzig.

 Namun ketertarikan yang kembali muncul ini belum berujung pada tawaran resmi, setidaknya hingga saat ini, baik kepada pemain maupun kepada Barcelona.

Surat kabar itu menegaskan bahwa seandainya Bayern Munich mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Olmo, tawaran tersebut tidak akan dipertimbangkan, karena sang pemain tidak berniat meninggalkan klub Catalan itu, dan Barca pun tidak memikirkan kepergiannya.

Olmo yang berusia 28 tahun dianggap sebagai pemain istimewa di dunia sepak bola selama beberapa musim, di mana ia menjadi salah satu pemain lini tengah yang paling dicari dan paling bernilai.

Beberapa situs khusus menaksir nilainya sekitar 60 juta euro, angka yang sangat mirip dengan yang dibayarkan Barcelona kepada klub Leipzig untuk merekrutnya pada musim panas 2024.

Olmo bersinar di Liga Jerman, sebagaimana yang ia lakukan di Liga Kroasia saat bermain bersama Dinamo Zagreb, dan sebagaimana yang kini ia lakukan di Stadion Camp Nou, di mana ia telah tampil dalam 96 pertandingan bersama Barca, mencetak 20 gol dan menyumbang 20 assist.

Bayern Munich benar-benar menyadari kualitas Olmo, karena mereka pernah kesulitan menghadapinya di Liga Jerman, bahkan mereka sempat memikirkan untuk mendatangkannya saat itu, dan mereka juga menyaksikan kecemerlangannya bersama Barcelona di bawah arahan Hansi Flick serta bersama timnas Spanyol, yang telah ia bela dalam 59 pertandingan.

 Marca menutup dengan mengatakan: "Dani Olmo bahagia di Barcelona, dan tak pernah terlintas di benaknya untuk meninggalkan Stadion Camp Nou. Ia ingin terus bermain secara reguler dan meraih gelar bersama tim Hansi Flick."

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