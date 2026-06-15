Bayern Munich Menuntaskan Transfer Bintang Maroko dengan Kesepakatan Kompromi

Bayern Munich telah menyelesaikan kesepakatan untuk mendatangkan bintang tim nasional Maroko, yang saat ini sedang membela Les Lions de l'Atlas di Piala Dunia 2026.

Bayern Munich telah melakukan negosiasi dengan PSV Eindhoven dari Belanda dalam beberapa hari terakhir untuk menyelesaikan transfer pemainnya, Ismail Saibari, pada bursa transfer musim panas mendatang.

Seperti dilaporkan surat kabar "Bild", juara Jerman dan PSV Eindhoven telah mencapai kesepakatan mengenai transfer pemain Maroko tersebut pada musim panas ini.

Hanya tinggal tes medis yang tersisa untuk menyelesaikan kesepakatan ini, dan di Jerman, bergabungnya sang penyerang ke skuad musim depan dianggap sudah pasti.

Berita ini muncul setelah negosiasi selama berminggu-minggu antara kedua klub, dan merupakan langkah penting dalam menyelesaikan salah satu prioritas Bayern Munich setelah penawaran mereka untuk Anthony Gordon, pemain Newcastle, ditolak.

Menurut surat kabar "Bild", jumlah yang disepakati mencapai sekitar 55 juta euro, termasuk variabel dan bonus potensial.

Angka ini merupakan kompromi antara tuntutan kedua belah pihak: PSV Eindhoven awalnya menginginkan sekitar 60 juta euro, sementara Bayern Munich berusaha menjaga biaya di bawah 50 juta euro.

Kesepakatan ini datang pada saat yang krusial, karena peningkatan eksposur internasional sang pemain, yang telah mencetak gol pertamanya di Piala Dunia melawan Brasil (1-1), berpotensi menaikkan nilai pasarnya.

Rencana pemeriksaan medis telah diselesaikan, karena Sibari saat ini berada di Amerika Serikat, sehingga pemeriksaan akan dilakukan di sana.

Pemain tersebut akan bertemu dengan tim medis Bayern Munich di Amerika Serikat, dengan syarat persetujuan dari PSV Eindhoven dan Federasi Sepak Bola Maroko.