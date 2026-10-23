Di X, klub dengan gelar juara Jerman terbanyak itu menulis bahwa sang pelatih "berada dalam pengawasan medis". Pernyataan itu melanjutkan: "Vincent Kompany harus mendapat perawatan medis pada Jumat setelah kolaps saat sesi latihan FC Bayern Amateure. Pelatih tim profesional itu sedang menyaksikan latihan tim kedua. Kompany akan menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit dan tetap berada dalam pengawasan medis. Untuk sementara waktu, staf pelatihnya akan menangani kegiatan latihan dan pertandingan."

Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, mengatakan: "Kesehatan Vincent Kompany adalah prioritas utama kami. Kami di FC Bayern akan melakukan segala yang kami bisa agar ia segera pulih." Kompany akan mendapat "semua perawatan dan dukungan medis yang diperlukan serta waktu sebanyak yang ia butuhkan. Staf pelatihnya, yang kami percayai sepenuhnya, akan mengambil alih tugas-tugasnya. Kami semua di FC Bayern mendoakan Vinnie lekas sembuh."

Sebelumnya, Bild dan Sky melaporkan pada sore hari bahwa Kompany dibawa ke sebuah rumah sakit di Munich bersama dokter darurat. Sebuah helikopter juga dilaporkan mendarat di kompleks latihan FCB di Säbener Straße, tetapi akhirnya tidak diperlukan.

Dalam beberapa hari terakhir, Kompany mengalami infeksi virus. Karena itu, ia antara lain absen dari sesi latihan terakhir dan konferensi pers menjelang pertandingan Liga Champions melawan FC Arsenal (2:2).

Kompany sakit pada hari-hari menjelang laga melawan Arsenal

Konferensi pers menjelang laga melawan Arsenal tersebut dihadiri oleh asisten pelatih Kompany, Aaron Danks. Ia mengatakan tentang atasannya pada Selasa: "Sangat penting baginya untuk beristirahat." Kompany antara lain "merasakan nyeri di kakinya".

Namun, saat pertandingan berlangsung, pelatih asal Belgia itu kembali duduk di bangku cadangan di Allianz Arena. Kompany menjelaskan soal penyakitnya: "Sebagai pelatih, kita selalu ingin melakukan segalanya. Pekan lalu saya terkena virus yang cukup parah. Tentu saja saya tidak mendengarkan tubuh saya, sampai akhirnya tubuh saya berkata: Sudah, berhenti!"

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