Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding
Diterjemahkan oleh

Bayern Munich mengonfirmasi: Vincent Kompany dibawa ke rumah sakit setelah kolaps, kondisinya stabil

Bundesliga
RB Leipzig vs Bayern Munich
RB Leipzig
Bayern Munich
V. Kompany

Pelatih kepala Bayern Munich Vincent Kompany (40) dibawa ke sebuah rumah sakit di Munich didampingi dokter gawat darurat pada Jumat. Hal itu disampaikan FCB.

Di X, klub dengan gelar juara Jerman terbanyak itu menulis bahwa sang pelatih "berada dalam pengawasan medis". Pernyataan itu melanjutkan: "Vincent Kompany harus mendapat perawatan medis pada Jumat setelah kolaps saat sesi latihan FC Bayern Amateure. Pelatih tim profesional itu sedang menyaksikan latihan tim kedua. Kompany akan menjalani pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit dan tetap berada dalam pengawasan medis. Untuk sementara waktu, staf pelatihnya akan menangani kegiatan latihan dan pertandingan."

Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, mengatakan: "Kesehatan Vincent Kompany adalah prioritas utama kami. Kami di FC Bayern akan melakukan segala yang kami bisa agar ia segera pulih." Kompany akan mendapat "semua perawatan dan dukungan medis yang diperlukan serta waktu sebanyak yang ia butuhkan. Staf pelatihnya, yang kami percayai sepenuhnya, akan mengambil alih tugas-tugasnya. Kami semua di FC Bayern mendoakan Vinnie lekas sembuh."

Sebelumnya, Bild dan Sky melaporkan pada sore hari bahwa Kompany dibawa ke sebuah rumah sakit di Munich bersama dokter darurat. Sebuah helikopter juga dilaporkan mendarat di kompleks latihan FCB di Säbener Straße, tetapi akhirnya tidak diperlukan.

Dalam beberapa hari terakhir, Kompany mengalami infeksi virus. Karena itu, ia antara lain absen dari sesi latihan terakhir dan konferensi pers menjelang pertandingan Liga Champions melawan FC Arsenal (2:2).

Kompany sakit pada hari-hari menjelang laga melawan Arsenal

Konferensi pers menjelang laga melawan Arsenal tersebut dihadiri oleh asisten pelatih Kompany, Aaron Danks. Ia mengatakan tentang atasannya pada Selasa: "Sangat penting baginya untuk beristirahat." Kompany antara lain "merasakan nyeri di kakinya".

Namun, saat pertandingan berlangsung, pelatih asal Belgia itu kembali duduk di bangku cadangan di Allianz Arena. Kompany menjelaskan soal penyakitnya: "Sebagai pelatih, kita selalu ingin melakukan segalanya. Pekan lalu saya terkena virus yang cukup parah. Tentu saja saya tidak mendengarkan tubuh saya, sampai akhirnya tubuh saya berkata: Sudah, berhenti!"

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google