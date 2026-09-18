Bayern Munich Melangkah Jauh Menuju Perpanjangan Kontrak Kane

Klub Bayern Munich telah menempuh babak penting dalam negosiasi dengan sang kapten asal Inggris Harry Kane untuk memperpanjang kontraknya dan mempertahankannya di dalam Allianz Arena hingga setelah Juni 2027. Kedua belah pihak menggelar putaran pembicaraan baru pada akhir pekan lalu dengan kehadiran para perwakilan sang penyerang guna membahas format perpanjangan yang dinanti-nantikan.

Menurut yang diberitakan situs "Foot Mercato", negosiasi mengarah pada perpanjangan minimal dua tahun tambahan hingga musim panas 2029, dengan sang penyerang berusia 33 tahun itu menunjukkan keterbukaan penuh untuk meneken kontrak yang lebih panjang. Kane ingin mempertahankan kehadirannya di level tertinggi persaingan Eropa hingga Euro 2028, di samping menjadikan putaran final Piala Dunia 2030 sebagai salah satu target masa depannya.

Persoalan finansial tetap menjadi salah satu titik utama yang krusial di meja perundingan. Kane saat ini menerima sekitar 25 juta euro per tahun, gaji yang mungkin akan dipertahankan jika perpanjangan dilakukan untuk dua tahun, sementara kontrak yang lebih panjang dapat berujung pada pengurangan gaji tahunannya disertai kemungkinan pencantuman klausul penalti. Meski ada kabar yang mengaitkan namanya dengan ketertarikan dari Real Madrid serta klub-klub Inggris dan Arab Saudi, hingga kini belum ada negosiasi resmi apa pun dengan pihak lain mana pun.

Sang penyerang Inggris menjalani periode yang luar biasa sejak kepindahannya dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2023. Ia telah mencetak 150 gol dan memberikan 34 assist dalam 153 pertandingan yang dijalaninya dengan kostum tim Bavaria itu di seluruh ajang, dengan 61 gol yang dicetaknya pada musim lalu saja, sementara penyerang gaek tersebut menempatkan gelar juara Liga Champions Eropa bersama Bayern Munich sebagai prioritas utamanya yang mutlak pada fase mendatang.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"