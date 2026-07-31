Rouven Kasper, direktur pemasaran klub Bayern Munich, melontarkan kritik tajam kepada klub-klub Liga Jerman "Bundesliga", seraya mendesak mereka untuk mengerahkan upaya lebih besar guna mempromosikan diri secara global, mengikuti jejak Jan-Christian Dreesen, presiden klub Bavaria tersebut.

Pernyataan ini muncul menjelang keberangkatan rombongan raksasa Bavaria dalam tur musim panas kesepuluh mereka ke benua Asia, di mana Kasper menilai adanya kekurangan besar dalam rencana ekspansi internasional sepak bola Jerman dibandingkan liga-liga besar lainnya.

Kasper, dalam pernyataan yang dikutip situs "Sky Sports", mengkritik sikap pasif yang ditunjukkan klub-klub Jerman dengan mengatakan: "Seusai akhir musim, Leipzig menjalani tur ke luar negeri, dan selama musim panas ini yang berkeliling dunia hanya Bayern Munich dan Dortmund, sementara Paderborn terbang ke Amerika Serikat pada bulan September. Ini terlalu sedikit! Klub-klub Bundesliga harus berpikir secara lebih strategis."

Ia menambahkan sambil menjelaskan keunggulan Inggris: "Klub-klub Inggris menjelajahi dunia, dan ini berarti klub-klub Jerman juga harus berinisiatif. Anda tidak bisa berdiam diri di rumah lalu mengeluh soal menurunnya pendapatan, sebab jika Anda tidak melakukan apa pun maka Anda tidak akan mendapatkan apa pun," seraya menekankan perlunya melampaui batas untuk meningkatkan tingkat visibilitas dan kehadiran sepak bola Jerman secara internasional.

Pejabat Bayern Munich itu menyoroti menurunnya pendapatan siaran televisi di pasar-pasar vital, dengan menyatakan: "Sangat disayangkan bahwa menurunnya pendapatan media di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang telah menjadi kenyataan, tetapi ini adalah alasan tambahan yang menyerukan liga untuk bekerja sama dengan kami guna menemukan mekanisme strategis dalam memperkuat aktivitas, sebab Bayern Munich tidak bisa bepergian ke setiap tempat seorang diri."

Pernyataan ini muncul di saat pendapatan Bundesliga dari kontrak internasional bertahan di angka 218 juta euro untuk hak siar televisi dan 302 juta euro secara keseluruhan dengan sponsor, sebuah angka yang mengecil di hadapan Liga Primer Inggris yang meraih sekitar sepuluh kali lipat dari jumlah tersebut, dan Liga Spanyol yang meraih tiga kali lipatnya.

Dalam rangkaian tur Asianya, Bayern Munich menuju Pulau Jeju di Korea Selatan lalu Hong Kong hingga tanggal 8 Agustus, di mana mereka menjalani dua pertandingan persahabatan melawan Jeju SK pada 4 Agustus, dan Aston Villa dari Inggris pada 7 Agustus.

Mengenai rencana mandiri raksasa Bavaria untuk ekspansi ke luar negeri, Kasper menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Pasar-pasar sasaran kami sudah ditentukan dengan jelas; di dua benua Amerika kami sejauh ini berfokus pada Amerika Utara dan Tengah, tetapi Amerika Selatan semakin menarik. Dan di Asia hal itu juga jelas, kami harus mengarahkan pandangan kami ke India, Indonesia, dan Thailand serta menjalani pengalaman-pengalaman baru di sana."