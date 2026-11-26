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Di mana Mauro Icardi akan kembali bermain? Banyak penggemar sepak bola Italia mempertanyakan hal itu menyusul kabar yang terus mengaitkan mantan penyerang Galatasaray tersebut dengan kepulangan ke Serie A sebagai pemain bebas transfer.

Como, Milan, Juventus, dan Napoli telah banyak disebut sebagai tujuan potensial, begitu pula Inter setelah pernyataan Icardi. Namun, menurut laporan Bild di Jerman, Italia mungkin bukan tujuan akhir mantan kapten Inter itu. Dalam beberapa hari terakhir, ia masuk radar Bayern Munich.

PEMAIN BEBAS TRANSFER KELAS ATAS: Icardi tidak lagi terikat kontrak setelah kontraknya dengan Galatasaray resmi berakhir pada awal Juli, tanpa tercapainya perpanjangan yang telah lama dinantikan kedua pihak. Saat itu, pemain asal Argentina tersebut meminta kontrak berdurasi beberapa tahun dengan nilai yang tidak jauh dari lebih dari €10 juta yang diterimanya berdasarkan kesepakatan sebelumnya.

KRISIS DI LINI DEPAN: Bayern Munich kini menghadapi masalah nyata di lini serang akibat banyaknya pemain yang cedera. Yang paling mengkhawatirkan adalah cedera Harry Kane, yang akan membuatnya absen lama, terutama menjelang awal 2027. Karena itu, klub mulai mencari penyerang tengah di bursa transfer yang dapat menggantikan pemain Inggris tersebut selama ia absen, bersedia duduk di bangku cadangan saat Kane kembali, dan memiliki pengalaman internasional yang terbukti. Icardi memenuhi semua kriteria itu.

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KLUB-KLUB ITALIA : Seperti disebutkan, Icardi telah menegaskan melalui media bahwa ia menawarkan diri kepada Inter, bahkan untuk menjadi penyerang kelima. Namun, saat ini Inter tidak sedang mencari pencetak gol untuk menambah skuad. Milan mulai mengincar pemain yang jauh lebih muda, sementara Juventus ragu apakah Icardi bisa cocok dengan Luciano Spalletti. Allegri tidak akan menolak Icardi untuk Napoli sebagai pelapis Hojlund, tetapi Como bisa menjadi tujuan yang paling memungkinkan karena cedera Kean lebih serius daripada perkiraan dan klub itu harus mendatangkan pelapis Douvikas dari bursa transfer.