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Dalam beberapa hari terakhir, Bayern Munich terbelah dalam menyikapi persoalan yang tanpa dikehendakinya menimpa Jamal Musiala. Namun, hari ini direktur Max Eberl meminta berbagai pihak di klub kembali bersatu dan memberikan dukungan sebaik mungkin kepada pemain berusia 23 tahun itu, yang mengidap penyakit neurologis yang tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan melalui terapi obat.

“Kami ingin dia mendapatkan ketenangan. Ini tragedi kemanusiaan yang tengah berlangsung,” kata Eberl kepada Sky Sport De sebelum pertandingan melawan Hamburg. “Kami memberinya ruang untuk menjauh sejenak, beristirahat, lalu kembali lebih kuat.”

Dalam beberapa hari terakhir, Musiala juga harus menepi akibat cedera otot bisep femoris di paha kanannya. “Ini kemunduran, tetapi kami semua akan menghadapinya. Kami semua punya tujuan yang sama: pertama-tama, kami melihat Jamal Musiala sebagai manusia. Sudah cukup banyak yang dikatakan. Bayern selalu kuat ketika tetap bersatu, terlebih pada saat-saat seperti ini. Kami semua ingin mengatasi situasi sulit ini bersama-sama.”

Pernyataan itu disampaikan untuk mengakhiri persoalan tersebut, setidaknya di hadapan media, setelah sejumlah pihak lain di klub baru-baru ini mengeluarkan pernyataan.

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Presiden kehormatan Uli Hoeneß, misalnya, sebelumnya mengatakan: “Dalam kasus Jamal, kami menghadapi dilema. Dia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi sampai batas tertentu dapat dikendalikan dengan obat-obatan. Namun, masih harus dilihat apakah dia akan bisa kembali ke tingkat performanya seperti dulu... Untuk saat ini, dia tetap menerima gajinya. Namun, bayangkan jika Bayern mempertanyakan kontraknya.”

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Karl-Heinz Rummenigge berpandangan serupa. Anggota dewan pengawas klub Bavaria itu mengatakan: “Dia punya masalah kesehatan, itu sudah diketahui, sebagaimana diketahui pula bahwa kontraknya bernilai sangat besar. Jika dia tidak bisa pulih sepenuhnya, kami harus berbicara dengan keluarganya, dengan sang pemain, dan terutama dengan agennya, karena pada saat itu nilai kontrak tersebut tidak lagi dapat dibenarkan.”

Pernyataan-pernyataan itu langsung memicu tanggapan kapten Joshua Kimmich, yang segera membela rekan setimnya.

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“Yang tidak saya pahami adalah cara persoalan ini dibicarakan di depan umum. Masalah seperti ini tidak seharusnya dibahas dengan mengorbankan seorang pemain. Klub harus diutamakan dan lebih besar daripada kami para pemain, tetapi tidak lebih besar daripada manusia. Ini sama sekali tidak bisa diterima dan bukan cara Bayern.”

Menurut Eberl, persoalan ini sudah selesai. Bayern akan terus memberikan dukungan penuh kepada Musiala.