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Bayern Munich dikabarkan mempertimbangkan untuk membawa Eric-Maxim Choupo-Moting kembali ke Säbener Straße. Demikian laporan Sky.

Menurut laporan tersebut, mantan penyerang Bayern itu tengah menjadi bahan pembahasan internal di klub tersukses Jerman tersebut. Alasannya, pemain yang kini berusia 37 tahun itu bisa didatangkan tanpa biaya transfer. Ia mencetak 38 gol dan 13 assist dalam 122 pertandingan kompetitif untuk Bayern sepanjang 2020 hingga 2024.

Kontrak pemain yang telah 76 kali membela tim nasional Kamerun itu bersama Red Bull New York akan berakhir pada penghujung tahun. Choupo-Moting bergabung dengan klub tersebut setelah hampir enam bulan tanpa klub, menyusul berakhirnya kontraknya di Bayern pada musim panas 2024.

Ia mencetak 24 gol dalam 61 pertandingan untuk klub MLS tersebut. Musim pertamanya di New York berlangsung sangat sukses, dengan 18 gol dalam 33 pertandingan liga. Namun, produktivitas golnya menurun tajam pada musim kedua, ketika ia mencetak lima gol dalam 22 pertandingan. Cedera lutut yang mengganggunya selama berbulan-bulan turut menjadi penyebabnya.

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Karena itu, serta usianya yang sudah jauh bertambah, kemungkinan kepulangannya patut dipertanyakan. Meski demikian, Choupo-Moting menjadi sosok yang disukai suporter dan rekan-rekan setimnya selama di Bayern. Setidaknya hingga perpanjangan kontraknya pada 2023, penampilannya sebagai pelapis Robert Lewandowski juga cukup meyakinkan.

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Perlukah Bayern Munich aktif di bursa transfer musim dingin?

Bayern belakangan berulang kali diterpa masalah cedera. Ismael Saibari lebih dulu mengalami robekan ligamen sindesmosis saat menghadapi BVB pada akhir Oktober dan masih akan absen selama berbulan-bulan . Cedera yang sama kini juga dialami Harry Kane, yang sejatinya tak tergantikan, dalam laga Jumat malam melawan 1. FC Köln. Serge Gnabry pun absen sejak laga melawan BVB akibat cedera otot dan tidak akan bermain hingga akhir tahun. Sementara itu, kondisi kesehatan Jamal Musiala menjadi perdebatan sengit dalam beberapa hari terakhir.

Singkatnya, Bayern saat ini mulai kehabisan pemain menyerang. Namun, situasi itu bisa berubah lagi sebelum musim semi, ketika persaingan di liga, piala, dan Liga Champions memasuki fase krusial.

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Melihat situasi tersebut, direktur olahraga Max Eberl belakangan tidak lagi menutup sepenuhnya kemungkinan mendatangkan pemain menyerang pada musim dingin. "Di Bayern, kami menginginkan pemain yang bisa membuat kami lebih baik. Atau setidaknya memiliki kualitas yang setara," ujarnya. "Karena itu, kami harus mencermati kondisi skuad, kapan para pemain cedera kembali, dan peluang apa yang mungkin muncul di pasar transfer."

Ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen memiliki pandangan yang agak berbeda. "Hari ini saya katakan: Tidak," tegasnya dalam wawancara dengan tz/Münchner Merkur dan Bild. "Namun, masih terlalu dini untuk menilai situasi secara keseluruhan. Luis Diaz kini kembali, Jamal sudah kembali, Alphonso Davies akan kembali dalam waktu dekat, dan untungnya cedera Michael Olise tidak lebih parah. Saat Natal, kami akan melihat bagaimana kondisi terkini. Namun, sudah diketahui bahwa saya bukan penggemar bursa transfer musim dingin. Bursa itu bisa bagus untuk menjual pemain, tetapi tidak untuk membeli. Sebab, pembelian hanya dilakukan ketika ada tekanan. Biasanya klub tidak melepas pemain terbaik mereka pada musim dingin, atau kita harus membayar sangat mahal."