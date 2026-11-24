Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Tak lama setelah memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich, Harry Kane mengalami cedera serius. Penyerang berusia 33 tahun itu pun seolah masuk dalam daftar yang menyedihkan.

Satu pertanyaan tampaknya tengah menyita perhatian para petinggi Bayern Munich: Kapan Jamal Musiala akan membuktikan bahwa gajinya yang sangat besar sepadan? Atau lebih tepatnya, akankah ia bisa membuktikannya? Pemain berusia 23 tahun itu memperpanjang kontraknya lebih awal pada Februari 2025 hingga 2030. Dengan gaji yang dilaporkan mencapai 25 juta euro per tahun, ia menjadi pemain bergaji tertinggi di klub.

Kurang dari lima bulan kemudian, tulang betis Musiala patah. Sejak kembali bermain, ia mengalami serangkaian kemunduran, sebelum disfungsi neurologis yang dialaminya terungkap ke publik pada musim panas ini. Yang terbaru, ia absen selama dua bulan akibat robekan serat otot. "Dari apa yang kami ketahui, sayangnya ada alasan untuk menduga bahwa akan sulit baginya kembali ke level yang begitu sering ia tunjukkan di stadion ini," kata anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge pada Jumat . Jika itu terjadi, menurutnya, gaji Musiala "tidak lagi dapat dibenarkan" dan penyesuaian harus dibahas.

Pernyataan keras Rummenigge membawa perdebatan yang sebelumnya dipicu Uli Hoeneß dan Jan-Christian Dreesen ke tingkat yang sama sekali baru . Belum pernah Bayern Munich secara terbuka mempertanyakan kontrak yang disepakati bersama sedemikian rupa. Musiala merupakan kasus khusus karena penyakitnya yang tidak biasa. Namun, belakangan ini seolah menjadi pola menyedihkan di Bayern: setelah meneken perpanjangan kontrak yang sangat menguntungkan, sejumlah pemain mengalami cedera atau, karena alasan lain, tak lagi mampu mencapai level yang pernah mereka tunjukkan.

Iklan Iklan

Performa Gnabry, Coman, dan Goretzka menurun setelah memperpanjang kontrak

Pada 2020, Bayern Munich meraih enam trofi. Saat itu, klub asal Munich tersebut merupakan tim terbaik di Eropa sekaligus memiliki masa depan cerah. Banyak pemain kuncinya berada pada usia emas sebagai pesepakbola. Mereka pun diminati klub-klub di luar negeri dan memiliki posisi tawar yang kuat ketika kontrak mereka mendekati akhir.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIL Champions League 15.00 FCB Tonton

Manajemen klub kala itu, yang dipimpin ketua dewan direksi Oliver Kahn dan direktur olahraga Hasan Salihamidzic, bertekad mempertahankan skuad juara tersebut dan bersedia mengeluarkan biaya besar. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, dan Kingsley Coman kemudian memperpanjang kontrak satu demi satu. Keempatnya mendapat kenaikan gaji yang sangat besar. Dengan bayaran antara 17 dan 20 juta euro per tahun, mereka masuk jajaran pemain bergaji tertinggi.

Sementara Kimmich mengukuhkan diri sebagai pemain andalan, Goretzka, Coman, dan Gnabry tak pernah lagi menyamai performa mereka sebelumnya. Tak lama kemudian, ketiganya dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Penyebabnya berbeda-beda: Coman dan Gnabry bergelut dengan masalah cedera berulang, sedangkan gaya bermain Goretzka semakin tidak sesuai dengan perkembangan sepakbola secara umum, termasuk di Munich.

Iklan

Meski levelnya secara keseluruhan lebih rendah, penurunan performa Eric Maxim Choupo-Moting mungkin lebih drastis secara proporsional. Pada awal 2023, penyerang berusia 33 tahun itu mendapat kontrak baru yang disertai kenaikan gaji dua kali lipat menjadi sekitar 10 juta euro menurut laporan. Dalam satu setengah tahun berikutnya, ia hanya mencetak lima gol sebelum meninggalkan Munich dengan status bebas transfer. Coman dijual jauh di bawah nilai pasarnya pada 2025, Goretzka pergi dengan status bebas transfer, sementara Gnabry memperpanjang kontrak dengan pemotongan gaji.

IMAGO

Bayern Munich: Seperti Musiala, Davies juga kerap absen

Seperti Kahn dan Salihamidzic yang dahulu mengeluarkan biaya besar untuk Kimmich, Goretzka, Coman, dan Gnabry, para penerus mereka, Max Eberl dan Christoph Freund, melakukan hal serupa dalam dua tahun terakhir. Mereka memperpanjang kontrak Kimmich sekali lagi (hingga 2029), disusul Alphonso Davies (2030), Jamal Musiala (2030), Dayot Upamecano (2030), dan Harry Kane (2029).

Iklan

Semua kesepakatan itu juga tampak masuk akal saat dibuat. Hingga kini, Kimmich dan Upamecano telah membuktikan bahwa perpanjangan kontrak mereka sepadan. Sebaliknya, sejak menandatangani kontrak, Davies seperti sahabatnya Musiala terus mengalami masalah kesehatan silih berganti. Tepat ketika Davies kembali menemukan performanya pada awal musim ini, ia mengalami robekan serat otot saat bersama tim nasional Kanada.

Kane menghadapi masa absen terpanjang dalam karier profesionalnya

Kini "kutukan" itu juga menimpa Kane. Setelah berbulan-bulan bernegosiasi, penyerang asal Inggris berusia 33 tahun tersebut memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada awal November hingga 2029. Kesepakatan itu disertai kenaikan gaji menjadi 29 juta euro menurut laporan, bayaran tertinggi sepanjang sejarah Bayern Munich. Lalu apa yang terjadi? Dua penampilan tanpa gol, disusul robekan sindesmosis saat menghadapi 1. FC Köln. Kane telah menjalani operasi dan akan absen sekitar tiga bulan .

Iklan

Ia kini menghadapi masa absen terpanjang sepanjang karier profesionalnya. Menurut basis data Transfermarkt , Kane sebelumnya tidak pernah absen lebih dari 68 hari berturut-turut (pada 2020 akibat robekan otot paha). Seberapa cepat ia bisa kembali ke performa terbaik setelah pulih? Untuk jangka panjang, harapan terhadap Kane dalam hal ini jauh lebih besar dibandingkan terhadap Musiala, dan kemungkinan juga Davies yang sama-sama rentan cedera.

Sementara itu, dalam jangka pendek Bayern Munich mulai kehabisan pemain lini serang. Seperti Kane, Ismael Saibari (robekan sindesmosis) dan Gnabry (cedera otot paha) akan absen selama berminggu-minggu. Michael Olise juga mengalami masalah kebugaran dan kemungkinan absen saat menghadapi OSC Lille di Liga Champions pada Rabu . Setidaknya Musiala telah kembali bermain saat melawan Köln, sementara Luis Diaz diperkirakan segera menyusul.