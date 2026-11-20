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Bayern Munich menerima kabar mengkhawatirkan saat menghadapi Koln pada Jumat malam dalam lanjutan pekan ke-10 Bundesliga.

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Kabar itu muncul setelah penyerang asal Inggris, Harry Kane, mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan lebih awal. Pada saat bersamaan, rekan setimnya asal Prancis, Michael Olise, mengalami masalah fisik yang membuat tim medis harus turun tangan di babak pertama sebelum ia akhirnya ditarik keluar saat jeda.

Pada menit ke-15, Kane menerima tekel keras dari bek Koln, Joel Schmied, di dalam kotak penalti ketika sang penyerang Inggris berusaha menjangkau sebuah umpan silang. Kane pun terjatuh sambil memegangi pergelangan kakinya yang terasa sakit, membuat para pemain Bayern tampak jelas cemas.

Kapten timnas Inggris itu sempat mencoba melanjutkan pertandingan setelah mendapat pertolongan pertama. Namun, rasa sakit yang ia rasakan membuatnya tak mampu bertahan, sehingga pelatih asal Belgia, Vincent Kompany, terpaksa melakukan pergantian darurat pada menit ke-20 dengan memasukkan Tom Bischof sebagai penggantinya.

Cara Kane meninggalkan lapangan tidak memberikan rasa tenang bagi staf pelatih Bayern Munich, terlebih sang pemain terpaksa keluar setelah sempat berusaha melanjutkan permainan. Situasi ini membuka kemungkinan absennya Kane di laga-laga berikutnya, sembari menunggu hasil pemeriksaan medis terkait jenis cedera dan tingkat keparahannya.

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Dalam perkembangan lain di babak pertama, winger asal Prancis, Michael Olise, juga membutuhkan penanganan tim medis setelah mengeluhkan masalah fisik. Hal ini menambah kekhawatiran di kubu Bayern, mengingat besarnya peran sang pemain dalam skema menyerang Kompany.

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Olise merupakan salah satu pilar yang diandalkan pelatih asal Belgia itu dalam susunan pemain inti, bersama Kane. Bayern Munich mengandalkan kemampuannya dalam menciptakan peluang dan bergerak di antara lini, ditambah kontribusi golnya sepanjang musim ini.

Meski sempat memicu kekhawatiran akibat masalah fisik yang dialaminya, pemain asal Prancis itu mampu kembali bermain sebelum Kompany memutuskan untuk menariknya keluar di sela pergantian babak.

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Perkembangan ini datang pada waktu yang krusial bagi Bayern Munich, yang sudah lebih dulu kehilangan sejumlah pemain penting. Raksasa Bavaria itu tak bisa memainkan beberapa pemainnya karena cedera, di antaranya Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz, dan Ismael Saibari.

Keluarnya Kane dari pertandingan semakin mempersulit posisi Kompany, mengingat peran sentral sang penyerang Inggris di lini depan, baik dalam mencetak gol maupun menghubungkan permainan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya.

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Selain itu, potensi absennya Olise juga akan menjadi sumber kekhawatiran tambahan bagi staf pelatih, mengingat kemampuan teknik dan keterampilan pemain asal Prancis itu yang menjadikannya salah satu kunci utama serangan tim.

Bayern Munich kini menunggu kepastian kondisi medis kedua pemain, terutama Kane. Pemeriksaan lanjutan akan menentukan seberapa parah cedera yang dialaminya dan berapa lama ia berpotensi absen, di saat tim berupaya menjaga kesiapan untuk menghadapi agenda-agenda mendatang.