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FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Bayern Munich bersaing dengan Barcelona untuk merebut juara dunia

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M. Llorente
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Turki

Kontrak yang segera berakhir menambah daya tarik transfer

Bayern Munich tengah memantau situasi salah satu bintang Atletico Madrid, sebagai persiapan untuk kemungkinan bergerak merekrutnya pada bursa transfer mendatang, menurut sebuah laporan media Spanyol.

Surat kabar Madrid, "AS", pada hari Sabtu ini melaporkan bahwa klub asal Bavaria itu mengikuti situasi Marcos Llorente secara dekat, dan memasukkan sang pemain ke dalam daftar target potensialnya, mengingat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi.

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Kontrak Llorente dengan Atletico Madrid berakhir pada musim panas 2027, yang berarti ia akan bisa bernegosiasi dengan klub-klub lain mulai Januari mendatang, apabila kontraknya dengan klub Spanyol itu tidak diperpanjang. Menurut surat kabar Jerman "sport1", Barcelona juga mengikuti situasi sang pemain dengan penuh minat.

Llorente (31 tahun) bergabung dengan Atletico Madrid pada tahun 2019, dan telah menjalani lebih dari 300 pertandingan bersama tim tersebut, serta baru-baru ini meraih Piala Dunia bersama timnas Spanyol, sebelum ia mengumumkan pensiun dari kancah internasional.

Mantan pemain Real Madrid itu mahir bermain di lini tengah, atau sebagai bek kanan, hal yang mungkin menjadikannya pilihan menarik bagi pelatih Vincent Kompany, terlebih lini tengah klub Bavaria itu menuai kritik pada musim ini.


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