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Bayern Munich bergerak lebih awal untuk memenangi perburuan Nicolò Tresoldi, salah satu penyerang muda paling menonjol di sepak bola Eropa yang juga diminati manajemen Barcelona. Klub Jerman itu sudah mengambil langkah pertamanya, sementara tim Catalan masih sebatas memantau perkembangan sang pemain.

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Jurnalis Christian Falk mengungkapkan pada hari Jumat ini melalui harian "Bild" bahwa Bayern Munich telah menjalin kontak awal dengan lingkaran penyerang Club Brugge tersebut.

"Nicolò Tresoldi ada dalam daftar Bayern Munich, dan sudah ada pembicaraan dengan pihak di sekitar sang pemain," ujar Falk.

Tresoldi merupakan salah satu nama yang sangat diapresiasi oleh Nils Schmadtke, kepala pemandu bakat Bayern Munich, yang akan meninggalkan klub pada Januari mendatang.

Meski Schmadtke hengkang, kepergiannya tidak akan memengaruhi minat klub asal Bavaria itu terhadap sang penyerang, yang dipandang sebagai investasi menjanjikan untuk masa depan. Upaya untuk merekrutnya sendiri ditargetkan pada musim panas 2027.

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Club Brugge tidak berniat melepas senjata utama lini serangnya di pertengahan musim, sementara Bayern Munich juga tampaknya tidak ingin terburu-buru menuntaskan transfer ini.

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Barcelona Menunggu

Di sisi lain, Barcelona hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda ingin mempercepat langkah untuk merekrut sang pemain.

Menurut harian Belgia "Het Nieuwsblad", klub Catalan itu mengirim pemandu bakatnya ke laga Club Brugge kontra Liverpool di Liga Champions untuk memantau penampilan Tresoldi dari dekat.

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Milan dan Bayern Munich juga mengamati perkembangan penyerang muda tersebut dengan penuh minat.

Tresoldi kini berusia 22 tahun dan telah mencetak 16 gol dari 19 pertandingan musim ini, lima di antaranya di Liga Champions.

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Ketajaman, kemampuan fisik, serta ruang berkembang yang masih sangat besar menjadikannya salah satu penyerang muda yang paling diburu di Benua Biru.

Transfer untuk Mendanai Stadion Baru

Nilai transfer bisa menjadi hambatan terbesar bagi Barcelona untuk merekrut sang pemain. Menurut media Belgia, manajemen Club Brugge berharap mendapatkan dana sebesar 60 hingga 70 juta euro untuk melepasnya.

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Klub Belgia itu mendatangkan Tresoldi dari Hannover dengan harga hanya 7,5 juta euro pada musim panas 2025, dan sang pemain terikat kontrak hingga 2029.

Club Brugge sebelumnya menolak tawaran Roma senilai 35 juta euro pada musim panas lalu. Klub tersebut juga berencana mengalokasikan sebagian besar pemasukan dari transfer-transfer mendatang untuk mendanai pembangunan stadion barunya.

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Bayern Munich menyadari bahwa persaingan yang kian ketat untuk mendapatkan sang penyerang menuntut mereka bergerak jauh sebelum jendela transfer yang ditargetkan.

Adapun Barcelona hingga kini masih berada dalam tahap pemantauan, tanpa ada kabar mengenai kontak dengan pihak di sekitar sang pemain maupun negosiasi dengan Club Brugge.

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Kontak sebenarnya sudah terjalin pada musim panas lalu, tetapi saat itu bertepatan dengan banyaknya keraguan di internal klub Catalan, sehingga transfer tersebut dibekukan.

Dengan tingginya nilai transfer yang diminta dan kian ketatnya persaingan untuk mendapatkannya, kepindahan Tresoldi ke Barcelona kini nyaris mustahil terwujud.