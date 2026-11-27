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Perhatian klub-klub besar Eropa tertuju pada seorang penyerang muda Belgia yang namanya diprediksi bakal memanaskan persaingan di bursa transfer mendatang. Bayern Munich kini ikut masuk dalam perburuan, sebuah langkah yang dapat mempersulit rencana Barcelona yang telah memantau perkembangannya sejak lama, di tengah perkiraan nilai transfer yang bisa mencapai 70 juta euro pada musim panas 2027.

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Jurnalis Christian Falk, dalam tulisannya di surat kabar Jerman “Bild”, mengungkapkan bahwa Bayern Munich sudah memulai kontak awal dengan perwakilan Nicolò Tresoldi, penyerang Club Brugge, untuk menjajaki kemungkinan merekrutnya di masa depan. Ia menegaskan bahwa sang pemain masuk dalam daftar incaran klub Bavaria tersebut dan para petinggi klub sedang berkomunikasi dengan perwakilannya untuk menjajaki peluang merampungkan transfer.

Manuver klub Jerman tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya penilaian terhadap Tresoldi di internal klub. Ia merupakan salah satu pemain yang paling memikat Nils Schmadtke, direktur rekrutmen Bayern Munich, yang bersiap meninggalkan jabatannya pada Januari mendatang. Meski demikian, kepergiannya tidak memengaruhi ketertarikan manajemen terhadap penyerang muda tersebut, yang dipandang sebagai investasi menjanjikan untuk masa depan, terutama berkat kemampuan mencetak golnya dan potensinya yang masih bisa berkembang.

Meski kontak sudah dilakukan sejak dini, transfer ini tampaknya tidak akan rampung pada bursa transfer musim dingin mendatang. Club Brugge tidak berniat melepas salah satu andalan lini serangnya di pertengahan musim, sementara Bayern juga tidak berencana terburu-buru merampungkan transfer. Musim panas 2027 diperkirakan menjadi waktu paling dekat untuk langkah serius, di saat persaingan klub-klub besar Eropa untuk mendapatkan sang pemain kian ketat.

Di sisi lain, Barcelona terus memantau sang penyerang dari dekat setelah mengirim pemandu bakat untuk mengamatinya dalam laga Club Brugge kontra Liverpool di Liga Champions, seperti dilaporkan surat kabar Belgia “Het Nieuwsblad”.

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Namun, klub Catalan itu sejauh ini belum melangkah ke tahap menghubungi perwakilan sang pemain ataupun membuka negosiasi resmi dengan klubnya. Selain Bayern Munich, Milan juga masuk dalam daftar klub yang tertarik dengan jasanya.

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Daya tarik Tresoldi bertumpu pada catatan impresifnya musim ini. Ia telah mencetak 16 gol dalam 19 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 5 gol di Liga Champions. Torehan itu memperkuat posisinya sebagai salah satu penyerang muda paling bersinar di Eropa, terlebih dengan ketajamannya yang nyata, kekuatan fisik, serta potensinya yang menjanjikan, yang menjadikannya opsi strategis bagi klub-klub yang mencari penyerang yang mampu memberi kontribusi selama bertahun-tahun ke depan.

Namun, hambatan terbesar bagi Barcelona adalah tuntutan finansial Club Brugge, yang mematok harga antara 60 hingga 70 juta euro, padahal mereka merekrut sang pemain dari Hannover hanya dengan 7,5 juta euro pada musim panas 2025, dengan kontrak yang berlaku hingga 2029.

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Klub Belgia itu juga sempat menolak tawaran senilai 35 juta euro dari Roma pada musim panas lalu, dan berencana mengalokasikan sebagian besar pendapatan dari penjualan pemain di masa mendatang untuk mendanai proyek stadion barunya.

Situasi ini membuat Barcelona menghadapi persaingan finansial yang berat, apalagi Bayern sudah bergerak lebih awal, sementara klub Catalan itu masih berada di tahap pemantauan setelah upaya sebelumnya terhenti di tengah keraguan soal kemungkinan merampungkan transfer. Peluang mereka memenangi perburuan pun tampak makin rumit dengan masuknya pesaing baru dan naiknya perkiraan nilai sang penyerang muda.