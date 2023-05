Wuih! Bintang Bayern Munich Alphonso Davies Jadi Bintang Film Spider-Man Teranyar, Across The Spider-Verse

Bek kiri Bayern Munich Alphonso Davies akan ambil bagian pada film Marvel terbaru, "Spider-Man: Across the Spider-Verse".

Alphonso isi suara salah satu tokoh di Across the Spider-Verse

Ada pemain Wolfsburg juga

Film pertamanya menang Oscar 2019

APA YANG TERJADI?

Para penggemar Bayern Munich berkesempatan mendengar (ya, bukan melihat) aksi Alphonse Davies di layar lebar, setelah ia dipercaya sebagai pengisi suara tokoh bernama Spider-Man'67 di film animasi Marvel berjudul "Spider-Man: Across the Spider-Verse". Sementara itu bintang timnas wanita Jerman, Jule Brand - yang bermain untuk Wolfsburg - akan mengisi suara Betty.

SITUASINYA:

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" dijadwalkan rilis di Jerman pada 1 Juni 2023 waktu setempat, dan kita lihat (atau lebih tepatnya, dengar) saja nanti apakah Davies dan Brand mampu memberi warna pada tokoh-tokoh yang mereka perankan sebagaimana piawainya mereka dalam mengolah bola.

APA SELANJUTNYA?

"Across the Spider-Verse" merupakan sekuel dari film "Spider-Man: Into the Spider-Verse", yang memenangkan Oscar sebagai film fitur animasi terbaik di Academy Awards 2019. Davies bakal berharap bisa mendapatkan berbagai penghargaan di pekerjaan sampingannya ini sembari membantu The Bavarians mengejar Borussia Dortmund di klasemen Bundesliga 2022/23 untuk mempertahankan mahkota mereka.