Baik Olise maupun top skor Harry Kane "ingin bertahan di FC Bayern untuk waktu yang lama", kata Rummenigge kepada ran. Namun, berbeda dengan Olise, Kane memang kini berada di ambang perpanjangan kontrak hingga 2029. Sky belum lama ini melaporkan adanya terobosan dalam negosiasi.

"Saya berharap dan juga sangat yakin bahwa Harry akan segera memperpanjang kontraknya. Dan kemudian Michael akan menjadi berikutnya. Saya berharap dia bertahan lama di Bayern," kata pria 71 tahun itu, yang bersama presiden kehormatan Uli Hoeneß masih memiliki pengaruh besar di klub asal München tersebut, meski urusan operasional kini berada di tangan direktur olahraga Max Eberl, direktur sport Christoph Freund, dan pelatih Vincent Kompany.

Berbicara soal dua bintang besar tim tersebut, Rummenigge menegaskan betapa beruntungnya FC Bayern bisa memiliki pemain-pemain yang menjadi kandidat pemenang Ballon d'Or: "Mereka adalah pemain kelas dunia - dan mereka tidak tumbuh di pohon!"

Apa yang diminta Michael Olise dari FC Bayern?

Begitu perpanjangan kontrak Kane rampung, negosiasi dengan Olise disebut akan mulai dipercepat. Hal itu baru-baru ini dilaporkan Sport Bild. Hingga kini, pihak pemain yang dipimpin agen Glen Tweneboah disebut belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang kontraknya yang masih berlaku hingga 2029. Di sisi lain, Bayern disebut ingin memikatnya dengan kontrak baru hingga 2032, yang akan menjadikan Olise sebagai pemain dengan bayaran tertinggi mutlak di tim jika ia menandatangani pada musim panas mendatang. Hal itu dilaporkan Sky.

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Menurut laporan tersebut, Olise bahkan bisa mendapatkan gaji tahunan yang lebih tinggi daripada Kane dan Jamal Musiala jika bertahan dalam jangka panjang, dengan gaji keduanya disebut berada di kisaran 25 juta. Artinya: Olise bahkan akan naik menjadi pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah klub.

Gaji tahunannya saat ini kabarnya mencapai 14 juta euro. Dengan itu, menurut laporan tersebut, Bayern berharap bisa mendapatkan keputusan cepat dari Olise. Sementara itu, para pemantau di Real Madrid juga disebut sudah memperkirakan Olise akan memperpanjang kontraknya di München, demikian isi laporan itu.

Namun, dari lingkungan pemain 24 tahun itu disebut terdengar bahwa penandatanganan kontrak hanya akan terjadi jika ada jaminan klausul pelepasan. Klausul semacam itu sebelumnya juga diamankan Olise saat masih di klub lamanya, Crystal Palace, yang pada akhirnya diaktifkan FC Bayern pada musim panas 2024 senilai 53 juta euro. Namun, dalam kontraknya saat ini, bertentangan dengan rumor internasional dalam beberapa waktu terakhir, tidak ada klausul semacam itu, sebagaimana dikonfirmasi antara lain oleh direktur olahraga Max Eberl.

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Akankah Michael Olise suatu saat menghasilkan 200 juta euro untuk FC Bayern?

Namun, masa ketika Bayern pada dasarnya menolak klausul pelepasan sudah lama berlalu. Kane juga memiliki strategi keluar semacam itu dan kabarnya juga akan bersikeras soal syarat-syarat tertentu dalam kontrak barunya. Yang dimaksud adalah celah untuk pindah ke Premier League dan apa yang disebut matching right untuk mantan klubnya, Tottenham Hotspur.

Berapa besar nominal klausul pelepasan yang diinginkan pihak Olise saat ini hanya bisa menjadi bahan spekulasi. Namun, angka di atas batas 200 juta tampak jauh dari kata tidak realistis. Bagaimanapun, Olise sudah lama termasuk salah satu pemain ofensif terbaik di dunia, seperti yang juga ia buktikan dengan mengesankan pada musim yang masih muda ini.

Meski begitu, keputusan final tampaknya masih akan memakan banyak waktu. Pada September, Eberl sudah memberi gambaran arah. "Kami seharusnya tahu pada musim panas berikutnya apakah ada kecenderungan ke arah perpanjangan dari pihaknya atau tidak," katanya kepada Sport Bild.

Di sekitar Piala Dunia, Real Madrid sudah sempat disebut memiliki minat besar, tetapi hal itu tidak berkembang menjadi sesuatu yang konkret. Menurut Sky, Los Blancos kini justru menganggap Olise akan memperpanjang kontraknya di München. FC Liverpool juga disebut sangat menginginkan pemain luar biasa itu, sementara Manchester City kemungkinan untuk sementara keluar dari persaingan mendapatkan sang bintang menyusul skandal finansial.

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