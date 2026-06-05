Bayern München dilaporkan tertarik untuk melakukan transfer spektakuler ke Liverpool

Bayern München sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan talenta Liverpool, Rio Ngumoha, ke Jerman, demikian dilaporkan David Ornstein dari The Athletic. Penyerang sayap berusia 17 tahun itu dianggap sebagai kandidat utama untuk memperkuat sayap kiri lini serang.

Ngumoha mengetahui ketertarikan dari Munich, yang didukung oleh pelatih Vincent Kompany dan manajemen klub. Namun, Liverpool tidak ingin bekerja sama dalam transfer ini. Klub tersebut memandang pemain muda internasional Inggris ini sebagai bagian penting dari masa depan dan justru ingin memperkuat sayapnya musim panas ini.

Penyerang ini menandatangani kontrak profesional pertamanya tahun lalu, yang berlaku hingga pertengahan 2028. Perkembangannya juga menjadi alasan utama mengapa Liverpool tidak langsung merekrut pengganti setelah kepergian Luis Díaz ke Bayern.

Ngumoha mengalami terobosan pada musim 2025/26 dengan 29 penampilan, dua gol, dan satu assist. Saat ini ia berlatih bersama timnas Inggris di Florida menjelang Piala Dunia, meskipun ia tidak masuk dalam skuad final turnamen.

Liverpool berfokus pada perekrutan pemain sayap tambahan musim panas ini. Bakat RB Leipzig, Yan Diomande, dianggap sebagai salah satu kandidat utama.

Dari Bayern, minat terhadap Ngumoha masuk akal. Meskipun klub ini memiliki banyak kualitas penyerang, mereka sudah memandang ke masa depan. Terutama di sayap kiri, mereka kekurangan pemain muda yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi pemain andalan.

Di dalam Liverpool, kepergian Ngumoha musim panas ini tidak dipertimbangkan secara serius. Dengan kepergian Mohamed Salah dan perpisahan yang diperkirakan dari Federico Chiesa, remaja ini dipandang sebagai pemain penting untuk masa depan di bawah asuhan pelatih Andoni Iraola.