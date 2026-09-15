Sebuah laporan media mengungkapkan bahwa klub Arsenal memantau situasi bintang muda Liverpool, sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kepergiannya dari skuad tim pada periode mendatang.

Menurut yang dipublikasikan jaringan espn, Arsenal memantau situasi winger Rio Ngumoha bersama Liverpool, terutama jika pemain muda tersebut tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk membuktikan dirinya dan tampil secara reguler bersama tim utama, karena hal itu bisa mendorongnya untuk memikirkan pengalaman baru di luar Anfield.

Ngumoha bergabung dengan Liverpool dari akademi Chelsea pada September 2024, setelah ia dipandang sebagai salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Inggris, sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama untuk pertama kalinya pada Januari 2025.

Liverpool saat ini berupaya mengamankan masa depan pemain tersebut, di mana Ngumoha bersiap menandatangani kontrak baru dengan klub, meski keberlanjutan negosiasi tidak serta-merta menjamin ia mendapatkan menit bermain yang dicarinya bersama tim utama.

Ketertarikan Arsenal muncul di tengah keinginan klub London itu untuk memantau talenta-talenta muda paling menonjol yang tersedia di pasar Inggris, dengan menempatkan Ngumoha dalam daftar pemain yang bisa mereka dekati jika pemain tersebut memutuskan mencari kesempatan bermain yang lebih besar.

Ketertarikan terhadap Ngumoha tidak terbatas pada Arsenal, karena laporan tersebut menyebutkan adanya ketertarikan juga dari pihak Bayern Munich, yang bisa membuka pintu bagi persaingan sengit memperebutkan pemain ini jika ia memutuskan meninggalkan Liverpool di masa depan.

Sikap Liverpool tetap menjadi faktor terpenting dalam masa depan pemain tersebut, terutama karena klub bersikeras mempertahankan jasanya dan berupaya menandatangani kontrak baru dengannya, sementara besarnya menit bermainnya bersama tim utama pada periode mendatang akan menjadi penentu langkah selanjutnya.

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